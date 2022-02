Cantante vernacular Gladys Vila será transferida a Arequipa tras sufrir accidente de tránsito

La cantante folklórica Gladys Vila conocida en el medio artístico como ‘Tu Yolandita Ivón’, quien sufrió un aparatoso accidente vehicular el pasado 19 de febrero, será transferida de Moquegua a Arequipa para continuar su recuperación.

A través de su cuenta de Facebook, la artista transmitió desde la ambulancia en la que se encontraba a punto de partir a la Ciudad Blanca. “Gracias a todos los fans que me escriben, gracias por sus oraciones. Ya me estoy yendo a Arequipa , el día de mañana me operan. Todo irá bien”, manifestó en una corta transmisión.

La persona que la ayudaba a realizar la transmisión señaló que, a través de las redes sociales, se estuvo difundiendo información negativa sobre el estado de salud de la artista. “Hay Gladys viva para rato” , expresó.

El día del accidente, Gladys y sus 17 músicos viajaban de Juliaca (región Puno) con destino a Tacna para una presentación, pero la miniván de placa X0N-953 en la que se trasladaban se despistó y se volcó a la altura del cruce a Omate, en el distrito de Torata de la región Moquegua.

Al parecer, el conductor perdió el control de la unidad por lo que impactó contra unas barandas de seguridad y, finalmente, quedó recostado a un lado de la vía.