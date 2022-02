Britney Spears: excompañera de su hermana, Jamie Lynn, estaría apoyando el libro de la cantante

¡Empiezan a armarse los bandos! Alexa Nikolas, actriz que participó en Zoey 101 de Nickelodeon junto a Jamie Lynn Spears, subió una imagen de Britney Spears en la que se haría referencia a su posible nuevo lanzamiento: un libro autobiográfico. La cantante, quien habría firmado un millonario contrato para plasmar sus memorias por escrito, aún no ha confirmado este proyecto.

PUEDES VER Britney Spears es invitada por el Congreso de Estados Unidos para hablar sobre las tutelas

¿Qué dijo Alexa Nikolas sobre Britney Spears?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estadounidense Alexa Nikolas subió una foto a sus historias que llamó la atención de los cibernautas. Este corto video era la imagen de una publicación de otra cuenta, en la que se hablaba de la posible próxima obra literaria de Britney Spears.

Si bien la foto no está acompañada por ningún texto redactado por la actriz, no sería sorpresa que Alexa esté a favor de lo que pueda revelar la intérprete de “Toxic” en sus memorias. Recordemos que Nikolas y Jamie Lynn Spears, hermana menor de la ‘princesa del pop’, no han tenido una buena relación desde hace muchos años.

Historia de la actriz sobre Britney Spears. Foto: Instagram Alexa Nikolas

Otro punto en el que coincidirían Alexa y Britney es que ambas demostraron su rechazo por la obra biográfica de Jamie Lynn: Cosas que debía haber dicho.

PUEDES VER Britney Spears: la cantante presenta a un nuevo miembro de su familia en redes sociales

¿A qué libro de Britney Spears hace referencia Alexa Nikolas?

A lo largo de los últimos días, el rumor de que Britney Spears está pensando en publicar un libro de memorias ha tomado fuerza. De acuerdo a lo que se viene diciendo en la prensa global, la cantante habría firmado un contrato de US$ 15 millones para compartir sus experiencias, especialmente aquellas que vivió durante la tutela a la que fue sometida.

De acuerdo a lo que ha informado el portal Page Six, la artista llegó a un acuerdo con la editorial Simon & Schuster para revelar “sus memorias sobre su carrera, su vida ‘tóxica’ y su familia”. Por otro lado, también se dice de que este texto es la forma en la que Britney respondería a lo dicho por su hermana, Jamie Lynn, en su obra Cosas que debería haber dicho.