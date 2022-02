Bella Hadid: The Weeknd, su exnovio, estaría saliendo con una de sus mejores amigas

¡No hay códigos! Se ha hecho viral un video en el que se puede ver al cantante The Weeknd besándose con Simi Khadra, quien sería una de las amigas más cercanas de Bella Hadid. Recordemos que la modelo, quien hace poco se manifestó sobre las actividades de caridad que realizó en las fiestas pasadas, tuvo una relación pública con el artista previamente.

The Weeknd es captado cariñoso con su posible nueva novia

Al parecer, el artista habría dejado de lado la timidez y se animó a darle un beso a su acompañante. Se han hecho virales las imágenes de The Weeknd besando a la DJ Simi Khadra, con quien se le ha vinculado últimamente.

Ambos fueron vistos en la fiesta que organizó el cantante para su cumpleaños número 32 en Las Vegas, durante el último fin de semana. Según TMZ, medio que compartió la primicia, ambos músicos se habrían demostrado su amor con un beso durante la celebración, alrededor de las 2.00 de la mañana.

Khadra, quien es conocida en Estados Unidos por conformar el dúo DJ Simi Haze, también fue vista acariciando el rostro del cantante. El portal Page Six señaló que “ni The Weeknd ni Khadra parecían estar ocultando su amor mutuo” en Delilah, un club conocido por ser un punto frecuente de reunión para los artista más famosos.

La misma plataforma no pudo lograr que los representantes de ambos se manifestaran sobre este encuentro. No obstante, no es la primera vez que surgen rumores que vinculan a The Weeknd con Simi Khadra. Esta posible relación empezó a ser tema de conversación luego de que E! News los registrara cenando juntos en Los Ángeles a principios de Febrero.

¿Cuál es la relación entre Simi Khadra y Bella Hadid?

Un detalle que ha llamado al atención de los cibernautas, los fanáticos de Bella Hadid y los seguidores de The Weeknd es que Khadra siempre se mostró bastante cercana a la modelo, quien tuvo una relación intensa con el artista desde el 2015 hasta el 2019. Incluso, la DJ subía fotos constantemente a sus redes, en las que se le podía acompañada por la hermana de Gigi Hadid.