Varo Vargas de Mister Supranational 2021 se manifestó sobre video íntimo suyo que se filtró

El modelo Varo Vargas, conocido por haber representado al Perú en Mister Supranational 2021, compartió un contundente mensaje con sus seguidores, en el que afirmaba la existencia de este video y aceptaba la responsabilidad por las complicaciones que pudo haber provocado a su círculo cercano.

Varo Vargas: “Estoy aquí, para dar la cara y asumir mi responsabilidad”

El también influencer se explayó y reveló los detalles detrás de este video íntimo que se difundió sin su consentimiento. “Hace tres años, tomé la decisión de enviarle un contenido privado a una persona a la cual deposité toda mi confianza. Hace unos días, este contenido volvió de una manera no tan positiva. (...) No pensé que un video que era para una persona en específico terminaría siendo visto por muchas personas en todo el mundo. Por eso estoy aquí, para dar la cara y asumir mi responsabilidad. Al mismo tiempo, para pedir disculpas al Perú. A todas las personas que me apoyan de aquí y del mundo. Por supuesto, a las organizaciones nacionales e internacionales. A todos ellos quiero decirles ‘gracias’ también, por toda su empatía y amabilidad en estos momentos tan complicados para mí y para mi familia”.

Finalmente, el modelo peruano compartió una reflexión sobre tener cuidado con lo que se comparte de uno mismo: “No permitamos que nuestro destino esté en manos de otra persona”.

¿Quiénes han salido a hablar en redes sobre el tema?

Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, recurrió a su Instagram para comentar sobre el caso de Varo Vargas. “Siempre debemos cuidar nuestra privacidad, las personas no siempre tienen buenas intenciones”, escribió.

Jessica Newton lamenta el complicado momento que atraviesa Varo Vargas tras la difusión de su video íntimo. Foto: Instagram

Por otro lado, la Miss Perú Hispanoamericana 2021, Alice Cedrón, utilizó sus propias plataformas para dejar en claro cuál es su posición con respecto a la polémica por el video íntimo difundido. La modelo fue directa al aclarar que no tenía relación alguna con lo filtrado.

“No tengo ningún video, foto o audio como esa página está difundiendo”, haciendo referencia a la cuenta que habría revelado el material de Varo Vargas. Cedrón continuó: “Lo que este individuo está haciendo es difamación, injuria y calumnia”.