Vania Bludau se pronuncia tras sentido comunicado de Luciana Fuster: “Hieren y cuesta recuperarse”

Vania Bludau aprovechó la controversia por el romance entre Luciana Fuster y Patricio Parodi para lanzar un reflexivo mensaje a sus seguidores. La mañana de este 21 de febrero, Luciana Fuster emitió un comunicado a través de su plataforma social Instagram para denunciar la violencia machista y ciberacoso al que viene siendo sometida en Internet tras iniciar una relación con Patricio Parodi.

A propósito del lamentable episodio que tiene mal a Luciana Fuster, Vania Bludau decidió manifestarse en sus redes sociales a modo de extenderle apoyo a quien fue su compañera de realities y, también, para condenar los ataques y críticas hacia los personajes públicos solo por ser medianamente conocidos .

Vania Bludau arremete contra quienes critican a personajes públicos

En esa línea, la pareja de Mario Irivarren pidió a los cibernautas no hacer comentarios de odio a redes sociales, porque no saben a qué escala podría afectar la estabilidad emocional de la persona agraviada.

“Les recuerdo que este planeta está conformado por seres humanos que sentimos por igual, que tenemos emociones, aciertos y desaciertos. Dejen de clasificarnos, somos iguales que ustedes, con problemas, con ansiedad, con dudas. La perfección no existe, somos humanos también”, expresó Vania Bludau tras publicar varias capturas de estados de Luciana Fuster.

“Estoy mentalmente cansada. No se trata de que, por ser “públicos”, las demás personas tienen derecho a opinar y para mal. Créeme tú no eres quién para juzgar a nadie, no eres nadie para apuntar y hacer comidilla de los desaciertos de los demás (...) Todo lo que guardamos bajo siete llaves, cuando sale a la luz, es un dolor inquebrantable y ustedes no tienen reparo alguno de seguir dañando a los “públicos” porque son “públicos”. Un poco de empatía para el prójimo”, agregó la modelo.

Vania revela que tuvo que irse del país debido a críticas

Además, la exchica reality se animó a contar parte de su experiencia personal teniendo que lidiar con constantes críticas y burlas de la gente y cómo eso la lastimó profundamente, siendo su única salida el retirarse del país.

“En el 2015, tuve que irme del país porque no aguantaba todas las cosas que se decían de mí. Me volví débil y me fui, me volvieron ustedes débil y me fui. No hagan esas cosas a los demás, no lo hagan: hieren y cuesta un tiempo recuperarse (...) no difundan el odio”, dijo Bludau mientras terminaba su discurso.