Ricardo Mendoza se burla de migrantes en nuevo programa de Hablando huevadas

Jorge Luna y Ricardo Mendoza hicieron su último show de temporada de Hablando huevadas pese a la indignación que generó este último junto con Norka Gaspar, al burlarse de una agresión sexual a una niña y por el caso de discriminación a una persona con discapacidad durante el programa Complétala.

En la última edición del programa, Jorge Luna comenzó a hacer bromas de cómo sería la estadía de su compañero en prisión, ya que se encuentra siendo investigado por el Ministerio Público “por contravención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes; al realizar bromas y comentarios obscenos sobre un caso de violencia sexual en agravio de una menor de edad” . A pesar de eso, Mendoza continuó burlándose de las poblaciones vulnerables, esta vez de las y los migrantes venezolanos.

Ricardo Mendoza sigue realizando comentarios discriminatorios

En un momento de la función, Jorge Luna y Ricardo Mendoza recordaron cuando un reportero se acercó a los exteriores del teatro Canout, local donde realizan sus shows, para ver si alguien del staff de Hablando huevadas aparecía para consultarle qué es lo que piensa sobre el escándalo de uno de sus integrantes.

“‘Hola señor en qué lo puedo ayudar’. El pata le dijo ‘¿tú trabajas acá? Ok, entonces, ¿qué opinas de las palabras que dijo (Ricardo Mendoza)?’ Y le sacó el micrófono. Lamentablemente, lo cogieron al chamo”, comentó Jorge Luna. Rápidamente, Ricardo Mendoza empezó a imitar el acento venezolano para burlarse de la situación migratoria que atraviesan actualmente en Perú. “Acá no, tengo todos mis papeles. Es broma, ¿me van a crear otro hashtag?” , prosiguió.

Ricardo Mendoza se mostró afectado en el último programa de Hablando huevadas. Foto: Hablando huevadas/captura

Ricardo Mendoza dice ‘‘tener miedo’’

Ricardo Mendoza reveló a su compañero que se siente temeroso por su futuro. “Yo tengo miedo, en verdad, sí tengo miedo; honestamente tengo miedo, honestamente estoy fastidiado, honestamente estoy triste, honestamente me quiero reír con ustedes hoy día, honestamente pido disculpas, honestamente estoy arrepentido”, dijo.

Asimismo, quiso hacer entender al público que los errores que cometió no lo definen como persona. “A mí se me está acusando de cosas terribles y yo sé que no soy, yo sé que no soy así”, aseguró.

