Ricardo Mendoza continúa burlas pese a disculparse por bromas sobre agresión sexual

Ricardo Mendoza volvió a la conducción de Hablando huevadas e hizo referencia, de forma irónica, a la gran cantidad de críticas que ha recibido por burlarse de un episodio de violencia sexual a una niña junto a la comediante Norka Gaspar.

Lejos de aceptar que cometió un severo error al hacer referencia a esta clase de agresión en su espacio de comedia, el actor excusó su accionar frente a decenas de personas que se dieron cita en el Teatro Canout, ironizó sobre ellas y aprovechó para hacer bromas al respecto.

Ricardo Mendoza se excusa ante las críticas

Ricardo Mendoza indicó que, desde su perspectiva, realizar una broma sobre este episodio no pone en evidencia su aprobación personal.

“Reírse de algo no es aceptar, no es promover, no es nada de eso. La comedia, según Sigmund Freud, son dos o más ideas claramente identificables que convergen entre sí”, expuso.

Sin embargo, el comediante expresó su temor ante las medidas que han tomado las autoridades luego de que se difundieran sus desatinadas palabras en las redes sociales: “Tengo miedo que me censuren, que no vuelva a sentirme cómodo en un escenario”. Sin embargo, volvió a difundir expresiones de burla.

Ricardo Mendoza se excusa ante las críticas. Foto: captura Hablando huevadas

Continúan las burlas

A pesar de sus disculpas, Ricardo Mendoza y Jorge Luna no han dejado de utilizar episodios de violencia o incluso con declaraciones xenófobas a modo de ‘’comedia’'. Además se burlaron de su situación legal:

“Pensé que si alguien iba a ir preso, ese serías tú”, expresó el actor a su compañero en un segmento del programa y se burló así de la investigación abierta por el Ministerio Público.

En otro momento, hicieron una broma sobre la situación migratoria de uno de los integrantes de su equipo. “¿Me van a crear otro hashtag ahora?”, se burló Mendoza.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna continúan las burlas. Foto: captura Twitter

Jorge Luna y Ricardo Mendoza reconocen ‘‘excesos’' en Hablando huevadas, pero se niegan a cambiar

Aunque admitió que han cometido excesos en sus presentaciones y videos, Jorge Luna y Ricardo Mendoza aseguran que no cambiarán el tipo de contenido que ofrecen a sus seguidores. Además, indicaron que sus chistes no serán modificados por el pedido público, a pesar de que muchos se han mostrado en contra de su estilo de humor.

“Y no porque 50.000 cucufatos de m... digan ‘no, se va a sentir mal’ (van a dejar las bromas) , cuando todas las personas con alguna discapacidad que han venido al teatro de Hablando huevadas los hemos entrevistado y hemos jodido, en completa complicidad con ellos”, precisó.

Jorge Luna habló de la polémica que armó su colega de Hablando huevadas. Foto: captura/YouTube

Canales de ayuda

La Defensoría del Pueblo atiende solicitudes de intervención de las y los ciudadanos ante casos de discriminación. Cuando exista alguna vulneración o el peligro de vulneración de un derecho fundamental, ingrese AQUÍ para presentar su caso.