Mathías Brivio descarta volver a Esto es guerra: “Estoy bastante feliz con Latina”

A pocas horas del estreno de Esto es guerra, el conductor Mathías Brivio dio su opinión sobre la nueva temporada del programa. En una entrevista, reconoció que extraña conducir el reality de competencia donde trabajó durante ocho años. Sin embargo, descartó volver al canal América TV debido a que ya tiene un contrato con Latina.

Explica por qué no puede regresar a EEG

Terminó con los rumores sobre su posible presencia en EEG junto a Johanna San Miguel. “La posibilidad siempre ronda porque obviamente yo he sido conductor desde el inicio, la gente siempre especula y qué sé yo, pero ahora yo estoy con Latina, tengo contrato, estoy bastante feliz con Latina ”, expresó para El Popular.

Aunque su contrato con Latina le impide ser figura de otros canales, le envió buenas vibras al reality. “No, este año no puedo estar en otro canal que no sea con el que he firmado contrato, de hecho le deseo lo mejor a Esto es guerra”, agregó.

Extraña conducir Esto es guerra

Al ser consultado sobre si extraña ser conductor de Esto es guerra, Mathías Brivio respondió que sí y le agradeció a la producción de Peter Fajardo por los años de trabajo.

“ Sí, de hecho no quiero decir no extraño porque va a sonar como algo negativo. Simplemente no es que extrañe o no extrañe, sino (que) estoy feliz en el canal (donde) trabajo. Lo que sí voy a decir es que siempre voy a estar agradecido de Esto es guerra, América TV y Pro TV por esos ocho años maravillosos que viví allí, pero hoy estoy enfocado en Latina y en los proyectos que se presenten en ese canal”, sostuvo.

Respecto a las críticas contra el reality de América TV , el conductor de Perú tiene talento opinó que siempre hay detractores que piden la cancelación del programa, pero si este sigue al aire, es por alguna razón.

“Desde que yo estuve en el programa siempre dijeron que era el último año de Esto es guerra y nunca fue así . Siempre se habló de desgaste, pero siguen al aire y si es así, es por algo”, finalizó.