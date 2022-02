Magaly Medina tras pelea con Jessica Newton: “Tengo buenos amigos. Ellos no necesitan flashes”

Magaly Medina y Jessica Newton continúan generando polémica en los medios luego de poner fin a su amistad. La conductora de ATV le lanzó una nueva indirecta a la organizadora del Miss Perú al compartir, en las redes sociales, una noticia sobre sus declaraciones contra ella. Se mostró orgullosa de los amigos que tiene fuera de la televisión.

Recordemos que hace unos días, ambas revelaron que se distanciaron debido a un conflicto que surgió entre Magaly Medina y Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton.

La conductora iba a ser madrina del bebé de la joven, pero tras exponer un video en su programa sin su consentimiento, ella y su pareja, el cantante Deyvis Orosco, decidieron no dirigirle más la palabra.

¿Cuál fue su indirecta a Jessica Newton?

Ahora, Magaly Medina elogió a sus amistades que no son parte del mundo del espectáculo y le envió una indirecta a Jessica Newton. “Felizmente, tengo buenos y grandes amigos que están conmigo en los buenos y malos tiempos. Ellos no necesitan de flases o followers. Les encanta su anonimato”, se lee en el mensaje de la presentadora.

Magaly Medina lanza indirecta a Jessica Newton. Foto: captura Instagram

Le advirtieron que no sea amiga de Jessica Newton

En su programa Magaly TV, la firme, la conductora reveló que muchas personas le advirtieron que no sea amiga de Jessica Newton. Sin embargo, ella no hizo caso a esas opiniones.

“Hay que ser consecuentes con lo que uno dice y no estar con dobleces, a mí todo el mundo me dijo que no me hiciera amiga de ella, mucha gente no voy a decir nombres. Hay unos que sí, fueron brujos. Yo creo que si quieres ser delicada y elegante, y lo quieres decir en privado, está bien”, aclaró.