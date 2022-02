Luciana agradece mensajes de apoyo tras aparecer en EEG y alienta a denunciar casos de acoso

Luciana Fuster reaparece en redes sociales tras postear, durante la mañana de este 21 de febrero, un contundente comunicado que expresaba lo mal que se sentía debido a los ataques y críticas que viene recibiendo en las redes sociales y en las calles, tras haber oficializado su romance con Patricio Parodi, expareja de Flavia Laos.

En esa línea y a propósito del estreno del primer programa de Esto es guerra 10 años, la joven modelo tuvo que aparecer en pantalla nuevamente y se pronunció sobre lo mucho que le está costando lidiar con el acoso y los señalamientos a su persona. Fuster fue cálidamente recibida por sus compañeros de set, quienes le mostraron su respaldo.

Así también, el conductor Yaco Eskenazi aprovechó el momento para reflexionar sobre el acoso en todas sus formas y solidarizarse con Luciana Fuster.

Luciana Fuster muestra gratitud hacia sus fanáticos

Hace tan solo una hora, la chica reality se manifestó por su plataforma de Instagram para expresar su agradecimiento hacia amigos, familiares y fanáticos por haberle extendido su apoyo y empatía en los momentos que más la acongojaban.

“Gracias. Gracias eternas a cada persona que hoy se tomó aunque sea 10 segundos de su día para enviarme un mensaje o dejarme un comentario positivo. Gracias por darme ánimos, fortaleza y cariño ”, escribió en un inicio la pareja de Parodi.

Luciana Fuster agradece a quienes le mostraron empatía por la situación que viene atravesando. Foto: Instagram

“Gracias por hacerme entender que lamentablemente existe gente muy mala que disfruta del dolor ajeno y que yo no soy la culpable. Siempre seremos más las personas con buenos sentimientos”, agregó.

Tras ello, la también locutora radial envió un mensaje a sus seguidores alentándolos a no callar si eran víctimas de acoso. “ Ante una situación de bullying, jamás te quedes callado. Habla, actúa, no tengas miedo, no te avergüences. Y si es necesario, denuncia ”, puntualizó la modelo.

Luciana Fuster alienta a no callar casos de bullying. Foto: Instagram

Luciana Fuster aclara que no tiene depresión

De igual manera, en otro de sus estados de Instagram, la ‘guerrera’ se refirió a que no tenía depresión, hecho que viene siendo muy cuestionado tanto por cibernautas como por algunas figuras de la TV, pues creen que no debe tomarse esta condición a la ligera.

“ Aclaro que dije: ‘Tengo miedo a caer en depresión’. No dije que la tengo, gracias a Dios. Es preocupante que haya personas que no leen, no entienden o que para herir lo sacan de contexto ”, escribió Luciana, adjuntando también su publicación anterior como evidencia de que sus palabras fueron las apropiadas.