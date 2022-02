Juan Víctor se pronuncia en redes sociales: “Quiero que mi hija tenga una buena crianza”

Andrea San Martín hizo caso omiso al pedido de su expareja Juan Víctor Sánchez y volvió a compartir un video de su segunda hija, la pequeña Lara, junto a Sebastían Lizarzaburu. La pareja pasó un día familiar en un centro vacacional y se filmaron nadando en la piscina.

Por otro lado, Juan Víctor se mantuvo al margen las últimas semanas y no comentó sobre el tema, pese a no tener autorización para visitar a su hija regularmente o poder pasear con ella fuera de su domicilio. No obstante, esta vez decidió romper su silencio y emitió un comentario en Instagram.

“¿Por qué es importante que el padre se involucre en la crianza?”, fue la pregunta que mandó un seguidor, acompañada de una explicación sobre los beneficios que tiene para los niños tener a su padre cerca.

“La crianza es tanto de la madre como del padre. Si ambos se juntaron para tenerlo, asumen la responsabilidad de criarlo. Ojalá que pronto encuentres solución a las trabas que te ponen para hacer una labor que es tan tuya como de la otra parte”, se lee en la historia.

Ante esto, Juan Víctor respondió diciendo que lo más importante para él es estar presente en la crianza de su hija. “Pues sí... y por lo mismo es que quiero que tenga una buena crianza” , manifestó.

Andrea San Martín de vacaciones en Ica

Como es costumbre, Andrea San Martín visitó, una vez más, la ciudad de Ica junto a su pareja, Sebastián Lizarzaburu. La ex chica reality compartió en redes sociales videos de ella y su familia pasando una tarde en Ica. En sus historias se puede ver cómo sus hijas demuestran sus habilidades en natación y el progreso que han tenido debido a las clases que llevan.

Andrea San Martín no consigue boletos para ‘Anuel’

Andrea San Martín publicó unas historias en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores al mostrarse llorosa y con los ojos rojos tras no conseguir entradas para el concierto del reguetonero Anuel. Aparentemente, la página oficial de Teleticket colapsó debido a la alta demanda y esto dificultó el proceso de compra de la figura pública, quien no dudó en compartir su frustración a través de redes sociales.