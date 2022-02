Jorge Luna y Ricardo Mendoza de acuerdo con Magaly sobre su no censura: “La entendemos”

Hablando huevadas volvió con un nuevo show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, este 20 de febrero, tras la polémica sobre las burlas realizadas sobre un caso de agresión sexual a una niña. Los comediantes admitieron que cometieron excesos en su tipo de contenido y comentaron cómo se sintieron tras la ola de críticas que recibieron.

En un momento de la charla con su público, se pronunciaron sobre los cuestionamientos de Magaly Medina, quien los calificó como “vulgares” y “groseros”.

“Habló lo que tenía que hablar. Dijo lo que muchos de los detractores de Hablando huevadas opinan, que es lisuriento, el cual no estoy de acuerdo. Dijo que es un humor fácil”, comentó Luna al inicio del programa.

” En algo estoy de acuerdo con ella, y es que no nos censuren . Entiendo su posición también. Ella la pasó muy mal cuando la censuraron”, agregó fiel a su estilo.

“Magaly no habló tan feo, mira que me gustó”, dijo por su parte Ricardo Mendoza. Al rato, su compañero acotó: “Yo agradezco que no salí por otros motivos en Magaly”, mencionó entre risas.

Jorge Luna habló de la polémica que armó su colega de Hablando huevadas. Foto: captura/YouTube

Se pronunciaron sobre Amor y fuego

En otro momento de la charla, se refirieron a Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes dedicaron gran parte de su programa a criticarlos y cuestionar su tipo de humor.

“Salieron estos dos amigos que siempre agarran nuestros videos para sus notas. Esos de ese canal que no llega ni a 1% de rating, que un programa de los esclavos tiene más rating que todo Willax, y ahí sí nos han dado con palo, hermano”, dijo Jorge Luna.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Hablando huevadas?

Magaly Medina señaló que censurar el programa Hablando huevadas no es la solución, sino un cambio en su contenido.

“Hay gente que piden que los censuren, que los saquen y que los enjuicie y que los boten del país. Siempre hay montón de voces que se indignan y quieren ir a lavar banderas. Tampoco me araño así, soy comunicadora y trabajo en un medio de comunicación hace muchos años y no me parece. La censura no es el remedio para nada”, acotó.