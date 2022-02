Presentador Héctor Sandarti contó que tuvo problemas en la adolescencia y pensó en la muerte

Héctor Sandarti, conductor de televisión mexicana, habló sobre su etapa de adolescencia y la consideró como un tiempo difícil con baja autoestima y donde se odiaba a sí mismo. En entrevista con Yordi Rosado, aseguró que no le gustaba ser él cuando era adolescente y hasta pidió perdón a su madre por tenerlo como hijo.

“Un día mandan a llamar a mi mamá a la dirección del colegio y está el padre, el director, y le dice a mi mamá: ‘Este año no lo gana; su nivel académico es bajísimo’. Y fue la primera vez en mi vida que yo vi a mi madre llorando por mi culpa. Se suelta mi mamá a llorar rogándole al padre que me diera una segunda oportunidad”, mencionó.

“Regresamos a la casa en silencio y me acuerdo que le hice una carta a mi mamá pidiéndole perdón por ser yo. ‘Te pido perdón por el hijo que tuviste’. Le enumeraba las cosas en las que yo era malo. Recuerdo que le puse: ‘La opción de alguien como yo sería acabar con su vida’”, agregó el presentador.

Héctor Sandarti y los pensamientos negativos en su etapa de adolescencia

Tras relatar los problemas en su etapa de adolescencia, Sandarti también mencionó que por su mente solo pasaban opciones negativas, como dejar de ser él o también quitarse la vida para evitar problemas en casa.

“El tema de la carta a mí me dio un giro a nivel personal y dije: ‘Tengo de dos: o cambio y me convierto en otra persona o termino la historia, o sea, o cambio o me mato’. Habría tenido 12 o 13 años”, reveló Héctor Sandarti.

Héctor Sandarti habla sobre su adolescencia y los malos pensamientos que tenía en esa época. Foto: Héctor Sandarti/Instagram

Héctor Sandarti habló sobre el secuestro que sufrió en el año 2001

El exconductor del programa Hoy en México detalló cómo fue el secuestro que sufrió en el año 2001 cuando fue a realizar un libreto de obra de teatro. Contó que llegó un sujeto apuntándolo con un arma de fuego en el momento que iniciaba su carrera artística junto con Galilea Montijo.

“Me pone una pistola. Yo soy muy cagado. Como en las películas levanto las manos. Me dice ‘pendej*, baja las manos’, y yo, pues, ‘es que así sale en las películas, señor’ (…). Me la pasé rezando y contestando sus preguntas, contó. Sumado a esto, el también intérprete narró que luego lo pasaron a otro vehículo y lo metieron a la cajuela durante un lapso de dos o tres horas: ”Hubo un momento en que apagaron el coche y pensé que lo aventarían por un barranco”, confesó.