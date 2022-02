Jorge Luna admite excesos en Hablando huevadas y afirma: “No hemos hecho daño a nadie”

Los conductores de Hablando huevadas, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, se pronunciaron sobre los cuestionamientos que han recibido por el contenido y tipo de humor de su show de stand-up. Esto, a raíz de las burlas hacia un caso de agresión sexual a una menor que realizó uno de ellos en el podcast Complétala, de Norka Gaspar.

Frente a su público, el domingo 20 de febrero, los comediantes admitieron que han cometido excesos, pero sus intenciones no han sido para hacer daño.

Jorge Luna expresó su apoyo hacia su compañero, quien ha sido criticado por tomar a la broma una problemática social que se busca erradicar en el país.

“Este show tiene como único fin resolver las cosas como nosotros queremos, que es hacer lo que nos gusta, que es hacer comedia”, se dirigió de esta manera el humorista.

“ Nos hemos excedido un cul*** de veces; pero nosotros no le hemos hecho daño a nadie . Aquella persona que venga decirme que este chiste de acá pueda hacerle daño a tal persona, las hue***”, agregó.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza se pronuncian sobre burlas a niña que sufrió agresión sexual en un bus. Foto: captura/YouTube

Asegura no dejar el tipo de humor que realiza

Mencionó también que en su programa ha realizado bromas en complicidad con algunas personas con discapacidad, y ambos se han reído. En ese sentido, descartó que dejará de hacerlas.

“Y no porque 50 mil cucufatos de m... digan ‘No, se va a sentir mal’ (van a dejar las bromas) cuando todas las personas con alguna discapacidad que han venido al teatro de Hablando Huevadas los hemos entrevistado y hemos jodido, en completa complicidad con ellos”, acotó.

Ricardo Mendoza sobre críticas de Magaly Medina

Por su parte, Ricardo Mendoza se refirió a las críticas de Magaly Medina por el tipo de humor de Hablando huevadas y, en especial, de Complétala.

“Magaly no habló tan feo. Habló chévere, o sea habló lo que tenía que hablar. Dijo lo que muchos detractores opinan, que es un programa lisuriento, con lo cual yo no estoy de acuerdo, y que es humor fácil, tampoco estoy de acuerdo. Si en algo está a favor la señora es en que no nos censuren y entiendo su posición. Ella la pasó muy mal cuando la censuraron”, sentenció.