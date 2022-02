Gustavo Bueno y su dura crítica a la novela Junta de vecinos: “Es terrible e inaguantable”

Gustavo Bueno regresó a las pantallas de televisión con la telenovela Maricucha, producción que se encuentra liderando los índices de rating en su horario. El veterano actor también participará en la nueva temporada de Al fondo hay sitio, que se estrenará muy pronto en América TV.

El famoso artista otorgó una entrevista a un medio local, habló sobre los motivos que lo llevaron a aceptar estos nuevos trabajos de actuación y del estilo de comedia que se usa para la producción protagonizada por Patricia Barreto, comparándola con la serie Junta de vecinos.

Gustavo Bueno critica a Junta de vecinos

El intérprete Gustavo Bueno no dudó en resaltar el equipo de Maricucha pero realizó un comentario que arremetió contra la novela que la precede en el horario, a pesar de ser de la misma empresa productora.

“La comedia es buena, está bien hecha, está dirigida por Ani Alva, que es una mujer muy capaz. El guión es bueno, antes de esa novela tenemos otra, que es terrible, inaguantable, la pasan antes, Junta de vecinos , es de la misma productora, pero Maricucha está muy bien hecha, el elenco es muy bueno y está muy bien realizada”, expuso a Magacín 247.

Junta de vecinos. Foto: América TV

Gustavo Bueno descarta a chicos reality en Al fondo hay sitio

Gustavo Bueno habló sobre el esperado regreso de Al fondo hay sitio y sobre la inclusión de nuevos talentos a la producción de América Televisión. Esto luego de que se especulara sobre la participación de personajes como Andrea San Martín y Nicola Porcella.

El actor negó rotundamente las sospechas y reveló que no se ha considerado a los chicos reality: “Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posibilidad. No funciona, no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con actores de verdad”.