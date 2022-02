Danna Paola critica a People en español por el enfoque de su entrevista: “Qué decepcionante”

¡Indignada! Danna Paola no pudo ocultar su malestar por el enfoque que vio en la portada que protagonizó en la revista People en español. A través de sus redes sociales, la cantante lamentó cómo fue el ángulo de la entrevista que le realizaron, donde resaltaron su físico antes que sus proyectos profesionales.

En una publicación, la intérprete de “Oye, Pablo” se mostró en contra de cómo habían titulado la portada.

“¿¡Pero de verdad!? No, no estoy usando una nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para mostrarla, así que decepcionante” , se lee en su post de Twitter.

Publicación de Danna Paola Foto: Twitter

Danna Paola explica por qué le molestó la portada de People en español

La cantante Danna Paola detalló que, durante la entrevista, intentaron centrarse en el aspecto de cómo luce físicamente, lo cual le causó gran molestia porque viene luchando contra ello desde hace tiempo.

“Encontré la portada de @peopleenespanol en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final y toda la entrevista, súper lindo todo… but. Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo ”, sostuvo.

“Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evité esas preguntas y me enfoqué en mi salud mental, ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también… En fin, es un tema que en todas las entrevistas intento darle la vuelta y no hacer énfasis en los cambios de mi cuerpo, porque nunca ha sido un tema fácil para mí y más cuando los medios me hicieron body shaming muchos años ”, agregó.

Publicación de Danna Paola Foto: Instagram

¿Qué decía en la portada de People en español?

El titular de la portada de People en español decía: “Danna Paola sexy como nunca”.

Además, en la bajada que presentaba la nota mencionaba: “La actriz y cantante Danna Paola estrena nueva figura y la presumió en exclusiva en People”.