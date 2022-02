Courteney Cox habla de los retoques estéticos que se hizo: “Me arrepiento”

La actriz Courteney Cox comentó que le costó reconocer lo ‘extraña’ que se veía luego de pasar por varios procedimientos quirúrgicos para poder seguir luciendo joven. Sin embargo, el paso del tiempo y la edad es algo que ya ha aceptado.

La estadounidense señaló que, al inicio, fue difícil aceptar que estaba envejeciendo e intentó varios tratamientos estéticos para mantenerse joven. No obstante, tiempo después, se dio cuenta que estaba ‘enloqueciendo’ y comenzó vivir plenamente.

“Hubo un momento en que decía: ‘Estoy cambiando. Me veo más vieja. Y traté de perseguir esa juventud durante años” , dijo en una entrevista a Times Style.

Además, agregó: “ No me di cuenta de que en realidad me veía realmente extraña con inyecciones y haciéndome cosas en la cara que no haría ahora”. Asimismo, indicó que la viralización de su apariencia fue lo que le hizo abrir los ojos. “Tenía que parar. Era una locura”, manifestó.

Courteney Cox y los productos antiedad

Pese a haber reflexionado sobre los procedimientos estéticos, la actriz confesó que adora usar productos antiedad, pues quiere verse siempre bien. “El escrutinio es intenso, pero no sé si podría ser más intenso del que yo misma me he puesto. Soy una prostituta de productos. Intentaré cualquier cosa” , admitió.

Por otro lado, contó que se deshizo de los rellenos faciales que tenía, como parte de su aceptación a ella misma. “No hay duda de que estoy más conectada a tierra, he aprendido mucho en mi vida: qué disfrutar, qué tratar de hacer más y qué dejar ir”, acotó.

Courteney Cox se volvió adicta a usar productos anti-edad. Foto: Courteney Cox/Instagram

Courteney Cox se siente joven

La querida actriz de ‘Friends’ actualmente se encuentra comprometida con el cantante Johnny McDaid, 12 años menor que ella. Aún así, explicó que se siente joven y ya no le presta atención a la edad, ni a ser mayor que sus amigos.

“Me siento como si fuera joven. Tengo un montón de amigos en los treinta y no pienso en ello. Para mí tenemos la misma edad hasta que realmente lo pienso”, acotó.