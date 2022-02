Brunella Horna explica por qué no estuvo en América hoy: “Estoy sin saber qué hacer”

Brunella Horna no estuvo presente en el programa América hoy durante la edición de este lunes 21 de febrero. La modelo, quien es la nueva conductora en el magazine, reveló, a través de las redes sociales, el motivo por el cual no pudo volver a trabajar con sus compañeros Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Christian Domínguez.

El pasado fin de semana, la joven empresaria viajó a Trujillo para disfrutar de una salida con sus amigos Ivana Yturbe y su esposo, el futbolista Beto da Silva. Sin embargo, tenía planeado regresar a Lima el domingo por la noche debido a que al día siguiente tenía que estar muy temprano en el canal América TV para reincorporarse a sus labores.

Los compañeros de Brunella Horna dejaron entrever que la modelo sería el nuevo jale del reality Esto es guerra . Incluso, la conductora Janet Barboza bromeó sobre su posible salida del programa . “Nadie me hace caso, es que a mí no me escuchan... Yo les anuncié que no iba a llegar a fin de mes, yo les dije”, expresó. Esto generó las risas de los demás animadores.

¿Qué dijo Brunella Horna sobre su ausencia?

En su cuenta oficial de Instagram, Brunella Horna contó que vivió un momento de mucho estrés en el aeropuerto, pues al llegar con su maleta, se dio cuenta que su vuelo había sido cancelado.

“Vi el que avión estaba apunto de aterrizar y no pudo porque la neblina estaba terrible, pero fue estresante porque se cambiaron todos mis planes , no sé, no voy a poder llegar al programa tal vez. Estoy esperando a que me confirmen un vuelo para mañana, espero que sea muy temprano para poder llegar. Estoy sin saber qué hacer y estresada ”, explicó la modelo peruana.

Brunella Horna y Richard Acuña celebraron San Valentín

Brunella Horna compartió imágenes de su celebración por San Valentín con su pareja, el congresista Richard Acuña. Según informó el programa América hoy, el político habría desembolsado poco más de 5.000 soles en todos los regalos que le entregó a la joven influencer.