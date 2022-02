Britney Spears habría firmado un acuerdo de US$ 15 millones para lanzar libro autobiográfico

¡Una nueva etapa en su vida! Según los informes, Britney Spears habría firmado un contrato millonario para plasmar sus vivencias durante la tutela a la que fue sometida en un libro. La cantante, quien recientemente usó sus redes para mostrar al nuevo miembro de su familia, aún no confirma o desmiente este nuevo proyecto.

Britney Spears planearía contar su verdad en un libro

La noticia de que Britney Spears ha firmado un contundente contrato valorizado en US$ 15 millones ha tomado fuerza en las últimas horas. Asimismo, la posibilidad de conocer todas las experiencias que atravesó la cantante durante la tutela a la que estuvo sometida causa intriga en sus fanáticos.

Según Page Six, la intérprete de “Stronger” habría llegado a un acuerdo con la editorial Simon & Schuster para plasmar “sus memorias sobre su carrera, su vida ‘tóxica’ y su familia”. De acuerdo a lo dicho por una fuente que se comunicó con el medio, esta propuesta literaria sería una de las más “históricas” en el rubro.

Otra hipótesis que maneja el portal fue que, mediante este texto, Britney buscaría desmentir todo lo dicho por su hermana Jamie Lynn en su libro Cosas que debería haber dicho, publicado en enero.

Jamie Lynn promocionó su libro por redes sociales. Foto: Instagram

¿Britney Spears en el Congreso de Estados Unidos?

A través de su cuenta de Instagram, Britney Spears se animó a contarle a sus seguidores que dos parlamentarios estadounidenses le enviaron un documento oficial en el que la invitaba a acercarse al Congreso para relatar todos los detalles de su experiencia personal bajo la tutela de 13 años.

La artista se mostró agradecida por el gesto. Sin embargo, no dejó en claro si es que se presentaría o no. “Nuevamente, no estoy aquí para ser una víctima, aunque soy la primera en admitir que estoy bastante mal por todo esto. ¡Quiero ayudar a otros en situaciones vulnerables, aprovechar la vida y ser valiente! Desearía haberlo sido. Estaba tan asustada y nada es peor que tu propia familia haciendo lo que me hicieron. Tengo suerte de tener un pequeño círculo de amigos adorables con los que puedo contar”, señaló.