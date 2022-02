Yahaira Plasencia sale a bailar con Arturo Caballero, expareja de Alejandra Baigorria

Yahaira Plasencia está alejada de sus ajetreada agenda laboral y, por ahora, se enfoca en disfrutar al máximo de sus vacaciones en compañía de sus amigos más cercanos. Sin embargo, la duda que muchos de sus seguidores tienen está relacionada a su posible ingreso a los 10 años de Esto es guerra.

Mientras eso se aclara, la cantante salió a pasar su fin de semana en compañía de varios de sus amigos, como el decorador Yurko Dos Santos, el conductor Andrés Hurtado, el productor de Esto es guerra Peter Fajardo y la expareja de Alejandra Baigorria Arturo Caballero.

Todos ellos se reunieron con la artista Yahaira Plasencia con motivo del cumpleaños de un amigo que tienen en común: el empresario Daniel Olivo. En las imágenes de la historia que subió la expareja de Chris Soifer se pudo ver a la salsera cantando una canción de Karol G.

Magaly Medina bromea con Eva Ayllón por ‘confundirla’ con Yahaira Plasencia

La conductora Magaly Medina sorprendió a todos al presentarse en el concierto de la salsera Daniela Darcourt y la cantante Eva Ayllón. Al evento, la periodista asistió con su esposo Alfredo Zambrano y fue invitada a subirse al escenario.

Vista por todos los seguidores de las artistas, la intérprete de música criolla le pidió que bailara al ritmo de sus canciones y ella accedió. Sin embargo, segundos después, al no poder hacer un paso de baile, le bromeó diciendo: “Me has confundido con la ‘Yaha’”.

Eva Ayllón agradeció el gesto y le regaló un llavero que la cantante suele tener en la mano cada vez que se sube al escenario.

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia son vistas en el mismo evento

Las cantantes Daniel Darcourt y Yahaira Plasencia fueron vistas ingresando a la misma reunión de un amigo en común que tienen, de acuerdo a la información que se dio en el programa Magaly TV, la firme.

Daniela Darcourt aseguró no tiene problemas en juntarse con su colega salsera. Foto: composición Daniela Darcourt/Yahaira Plasencia/Instagram

No obstante, no quedó ahí, sino que la intérprete de “Señor mentira” fue consultada por el diario El popular y habló sobre la relación entre ellas: “Ella y yo compartimos un círculo social del mismo medio y en el momento en que nos tengamos que juntar, chévere. Si no, cada una por su lado como hasta ahora y todo bien”.