Troy Kotsur y su empinado camino al Óscar

Troy Kotsur se ha convertido en el primer actor sordo en ser nominado a un premio de la Academia. Su coprotagonista, la actriz Marlee Matlin, fue la primera nominada sorda y ganadora de una estatuilla dorada en 1986 con la cinta Children of a Lesser God. “Cuando recibí la información de los nominados, supe que no estaba solo porque Marlee me había inspirado”, dijo Kotsur a Los Ángeles Times. “Es un viaje duro como actor sordo. Hay muy pocas oportunidades por ahí, y ella siguió adelante, fue persistente. Y luego yo también con mi propia carrera como actor de teatro. Así que aquí estoy hoy”, dijo el intérprete, quien el próximo 27 de marzo competirá en los Óscar en la categoría de mejor actor de reparto por la película CODA.

Tras su estreno en el pasado Festival de Cine de Sundance, CODA se convirtió en un éxito que podría dar la sorpresa en la próxima ceremonia de los Óscar, pues además de la postulación de Kotsur, está nominada en la categoría de mejor película y mejor guion adaptado.

Apple, que ha calificado a las nominaciones como “históricas”, adquirió la película por 25 millones de dólares y a la fecha se ha convertido en un gran contendiente en esta temporada de premios con Kotsur acumulando victorias y nominaciones en otras premiaciones como SAG, BAFTA y Film Independent Spirit.

La cinta narra el drama que vive Ruby, una adolescente que, al ser hija (y hermana) de sordomudos, debe asumir la responsabilidad de ser el único medio de comunicación entre su familia y la comunidad, mientras ve postergados sus propios sueños. Troy Kotsur interpreta al patriarca Frank Rossi, un hombre que vive de la pesca artesanal junto a sus dos hijos Leo (Daniel Durant), Ruby (Emilia Jones) y su esposa Jackie (Marlee Matlin). “Tuve la fortuna de conocer a Marlee hace tiempo, estuvimos en proyectos similares y fue una ventaja traer esto juntos al cast. Es muy fácil trabajar con ella, es muy graciosa sin duda”, cuenta Kotsur, quien para la audición del personaje se vistió como pescador. “Busqué un outfit: conseguí el gorro, la camisa, todo para retratar a Frank”.

Amor de familia

Kotsur confiesa que tiene varias escenas favoritas en la película. “Una que me golpeó fue cuando con Ruby y yo estamos sentados en la parte de atrás del camión y él le toca el cuello y el cabello para escuchar las vibraciones cuando canta. También cuando toda la familia va a verla cantar a la escuela. Me emociona saber que la audiencia puede vivir esa experiencia, ese momento de silencio aunque fueran solo 30 segundos. Como persona sorda esa es mi vida”, dice y agradece el nivel en que todo el equipo del filme se involucró con los actores sordos.

“El equipo de producción también aprendió a hablar en señas, bromeábamos el uno con el otro, siempre estábamos riendo. Fue muy lindo ver esa apertura, fue un espacio de mucho soporte. El proyecto en sí fue una bendición”, afirma.

Escena. Con Emilia Jones (Ruby) y Marlee Matlin (Jackie). Foto: difusión

De hecho, la artífice de ese compromiso con sus actores sordos fue la directora Sia Heder, quien también aprendió el lenguaje de señas junto con todos, incluida Emilia Jones, la protagonista de 17 años que recibió lecciones durante nueve meses.

Además, Heder siempre tuvo claro que sus tres coprotagonistas deberían ser actores sordos. “Me dije: ahí hay una oportunidad para capturar la autenticidad de la experiencia sorda. Marlee fue a la primera que testeamos y se convirtió en una gran colaboradora. Daniel fue elegido entre cientos y Troy es maravilloso. Era genial verlo en escena, cómo transformaba todo y se comprometía”.

A sus 53 años, Troy Kotsur compite en los Óscar en la categoría de mejor actor de reparto, junto a Ciarán Hinds (Belfast), Jesse Plemons (El poder del perro), JKSimmons (Being the Ricardos) y Kodi Smit-McPhee (El poder del perro), y de ganar la terna sostiene que les dedicará el premio a sus padres fallecidos. “Estaban realmente nerviosos porque estaba trabajando como actor sordo. Pensaron que ni siquiera sería posible. Pero me gustaría llevar el premio allí... para que sepan que lo hice”.

Tras las nominaciones, la directora del filme Sia Heder declaró a Deadline: “Estoy aturdida, conmovida y muy orgullosa. Fue una producción realmente rudimentaria, una pequeña película independiente y la gente puso su corazón en ella. Es increíble ver que sea reconocida en una escala tan grande. Estoy increíblemente conmovido por este elenco y su compromiso, los personajes y la historia, y lo que este tipo de representación hace por esta comunidad”.