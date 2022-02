Rosángela Espinoza asombra a seguidores con tierna fotografía: “Sí, soy ‘mamá’”

Rosángela Espinoza siempre ha sorprendido a sus seguidores con sus polémica declaraciones, pues hace unos días arremetió contra la nueva temporada de Esto es guerra. Esta vez, la influencer asombró a los cibernautas al compartir unas tiernas fotografías en su red social y aseguró ser ‘mamá’ de sus dos mascotas. Además, reveló que sus perros son los que la inspiran a seguir adelante.

“Sí, soy ‘mamá'. Las amo con todo mi corazón. Son mi vida e inspiración de cada día. Los que tienen angelitos (de cuatro patas), saben perfectamente lo que estoy escribiendo” , detalló la ex chica reality en su cuenta de Instagram.

En la imagen posteada por la ‘Chica selfie’ se le puede ver abrazada a una de sus mascotas sobre un sillón, la cual ha recibido comentarios positivos de parte de los cibernautas. “Lo que me gusta de ti es el corazón que le tienes a los animales; por eso te sigo”, “Se nota el amor que sientes por ellas”, “Nunca los abandones”, escribieron.

Rosángela Espinoza compartió fotografía con sus mascotas. Foto: Rosángela Espinoza/Instagram

Influencer subestima nueva temporada de Esto es guerra

Luego de lanzar el primer avance del regreso de Esto es guerra, Rosángela Espinoza arremetió contra el programa de competencia y aseguró que es difícil que la producción cuente con su participación. “Sigo vetada por romper las reglas. ¿Cuáles? Si las reglas que tienen no son iguales para todos. ¿De qué estamos hablando? No está difícil entrar al canal, más bien está difícil que me tengan nuevamente”, detalló.

“Sigo vetada por romper las reglas. ¿Cuáles? Si las reglas que tienen no son iguales para todos", expresó Rosángela Espinoza. Foto: composición Instagram/archivo GLR

Rosángela Espinoza ‘ruega’ a producción para regresar a reality de competencia

Los usuarios de las redes sociales aprovecharon la caja de preguntas que dejó la influencer en sus historias de Instagram para consultarle sobre su posible ingreso a Esto es guerra. Sin embargo, su respuesta asombró a sus seguidores. “Si te llaman a última hora para que trabajes en EEG, ¿aceptarías? Me encantaría que estés”, fue la pregunta, a lo que la empresaria contestó: “Nunca me llamaron a última hora. Ruego para entrar”.