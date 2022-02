Perú tiene talento: Mimy Succar sorprende al bailar festejo en vivo

Mimy Succar demuestra cada vez más su versatilidad como artista. La madre del galardonado músico peruano Tonny Succar no solo sorprende con su armoniosa voz, sino que ahora también lo hace con sus pasos de baile. Así, deja en claro que no hay ritmo que no pueda manejar.

Esta vez, la cantante dejó boquiabiertos al jurado y al público de Perú tiene talento al solicitar ella misma subir al escenario y bailar junto a un grupo de danzantes de festejo que llegó al programa buscando una oportunidad en la televisión.

Mimy Succar elogió el talento de los participantes

Antes de sumarse al cuerpo de baile, Mimy Succar emitió comentarios bastante positivos sobre su performance.

“Estos muchachos... la coordinación de ellos, se ve que tienen mucho tiempo ensayando, coordinando, ¿verdad?”, decía Mimy desde su silla de jurado.

El conjunto de danza respondía afirmativamente con la cabeza, mientras la cantante no salía de su asombro por la presentación que acababa de ver

Mimy pide bailar con danzantes de festejo

La sorpresa de la noche llegó cuando Mimy Succar, deleitada por el espectáculo de los jóvenes talentos, solicitó subir al escenario junto a ellos.

“No quería interrumpirles, pero yo quería pararme un ratito a bailar con ustedes” , dijo tímidamente.

El público y sus compañeros aplaudieron la decisión de la artista, mientras que los danzantes la recibieron con los brazos abiertos, prestos a bailar con ella.

“Un poquito hay que mover el culantro”, añadió entre risas, generando la sorpresa de Ricardo Morán y las risas de los presentes.

“No te detengas, Mimy”, decía por su parte una animada Gianella Neyra.