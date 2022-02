Aunque Laura se haya escapado de la vida de Nek en 1997, el éxito que lleva su nombre —”Laura no está”— posicionó al artista en el n.º 1 de Los 40 principales, una destacada cadena radial de habla hispana. Cuando el éxito llegó a su vida, el cantante italiano procedente de Sassuolo, Módena, tenía 25 años. Ahora, con 50, ha dejado atrás el popular seudónimo y mira la luz de la fama con su nombre real: Filippo Neviani.

Pese a que fue un ícono de la cultura popular a fines de los 90, su eco mundial no se mantuvo en el tiempo. Sin embargo, el también intérprete de “Amor inmenso” fue profeta en su propia tierra: con una carrera prolífera a cuestas, acumula 15 álbumes y tres recopilatorios, es decir, posee una larga carrera como compositor y músico.

¿Quién fue Laura en la vida de Nek?

Nek inició su trayectoria musical a finales de los 80, cuando formó parte de un grupo llamado White Lady. En 1992, lanzó su primer álbum como solista, pero fue hasta 1997 que la fortuna le sonrió: participó en el festival San Remo y, aunque no ganó ningún premio, el público quedó enamorado de “Laura non c’è”. La canción rápidamente comenzó a sonar en las radios de todo el mundo y su versión en español encabezó el álbum Nek, un producto que el artista publicó el mismo año.

Lo que pocos saben es que aquella famosa Laura de los 90 existió. “Naturalmente, no se llamaba Laura, era una de tantas historias que un chico de veinte años, como yo, ha tenido en su vida. (...) Laura fue un amor pasajero, pero intenso, de los que recuerdas y que no quieres que terminen. ¿Cuántas Laura han tenido los chicos y las chicas, y cuántas tendrán en un futuro? (...) La canción justa en el momento justo, en el San Remo justo, con la justa melodía. Una parte se puede explicar, la otra está escrita en el destino” aseguró durante una entrevista a Generación fénix, en 2020.

En España, Nek estuvo nominado a un Premio Amigo, que convocaba por primera vez la Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE). En Agosto de 1998, el presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, le entregó el premio IFPI Platinum por superar un millón de discos vendidos en toda Europa.

¿Qué se sabe sobre Nek?

De su vida personal, se sabe que su corazón ya no le pertenece más a Laura, sino a Patrizia Vacondio, con quien se casó en 2006 y, cuatro años más tarde, concibió a su primera hija, Beatriz. Para su undécimo disco, publicado en 2017, quiso volver a su identidad real y lo llamó Filippo Neviani. “No me imagino que a los 40 la gente me llame Nek”, confesó en las primeras entrevistas que ofrecía.

Además, ha hecho duetos con Laura Pausini y Sergio Dalma. En el 2020 compartió su último álbum, pero en el 2021 lanzó un videoclip denominado “Un’estate normale”. El look que presume es mucho más maduro y todo un reto frente a la imagen de aquel veinteañero que el público todavía recuerda. Asimismo, el italiano suele vincularse con su millón de seguidores a través de cuenta oficial de Instagram, donde promueve escenas familiares y también un profundo apoyo a la salud pública.

¿Qué álbumes ha lanzado Nek?

Cada uno de los álbumes que publicó tras el éxito de la canción “Laura no está” tuvo una edición en español. Sin embargo, ya desde 1991 contaba con creaciones en su repertorio.

1991 : Nek

: Nek 1993 : In te

: In te 1994 : Calore umano

: Calore umano 1998 : In due (Entre tú y yo)

: In due (Entre tú y yo) 2000 : La vita è (La vida es)

: La vita è (La vida es) 2002 : Le cose da difendere (Las cosas que defenderé)

: Le cose da difendere (Las cosas que defenderé) 2005 : Una parte di me (Una parte de mí)

: Una parte di me (Una parte de mí) 2006 : Nella stanza 26 (En el cuarto 26)

: Nella stanza 26 (En el cuarto 26) 2009 : Un’altra direzione (Nuevas direcciones)

: Un’altra direzione (Nuevas direcciones) 2013 : Filippo Neviani (Filippo Neviani)

: Filippo Neviani (Filippo Neviani) 2015 : Prima di parlare (Antes de que hables)

: Prima di parlare (Antes de que hables) 2016 : Unici (Únicos)

: Unici (Únicos) 2019 : Il mio gioco preferito (Mi juego preferido - primera parte)

: Il mio gioco preferito (Mi juego preferido - primera parte) 2020: Il mio gioco preferito (Mi juego preferido - segunda Parte)

Filippo se sigue renovando y, como tantos otros artistas de su tiempo, se anima a fusionar su estilo con el reguetón. “Reinventado. Lo que hoy es moda mañana no sirve. En mis comienzos todo era el disco. Hoy todo se hace con el móvil, todo está en la nube, y los artistas deben seguir cada paso de la evolución tecnológica sin renegar”, contaba en una entrevista con La Repubblica, un importante medio italiano.

“Para crear una canción que permanezca, el único secreto es la sencillez. Mi regla y eslogan: no sentarse a hacer una canción exitosa, que sea una sorpresa. Cantas “Laura no está” y te das cuenta de que en realidad son tres notas. Entonces, el arreglo y la melodía completan la obra, claro. Pero, ese par de acordes cuentan. Tan simple que se queda en tu cabeza. Con la melodía adecuada se podría, incluso, cantar la guía telefónica”, agregó.

A mani mani, el libro de Nek

El último 16 de febrero, Filippo Neviani estuvo en vivo en la frecuencia de Radio Bruno para presentar su libro, junto con Clarissa Martinelli y Antonio Valli: A mani mani (Editorial Harper Collins). “A veces —escribe el cantante en la presentación del ejemplar— un solo momento puede cambiarlo todo. Un día soleado es suficiente (…) para trabajar la madera. El accidente es repentino. La sangre, luego el dolor, el miedo, la conmoción. La carrera al hospital. La mano rota. La posibilidad de no recuperar su uso. Pero, ¿qué significa perder la funcionalidad de una mano para un músico?”.

En Con las manos desnudas, su traducción al español, el cantante hace referencia al accidente que lo hospitalizó y que lo llevó a preguntarse cómo sería su vida si no pudiera volver a tocar nunca más. Por eso, el popular Nek habla de la relación con la fe, de las crisis que afectan a los hombres y les hacen dudar de su talento, así como de los recursos que alguien puede encontrar en sí mismo durante tiempos de dolor.