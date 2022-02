Mon Laferte postea primera foto junto a su bebé y enternece las redes sociales

Mon Laferte reaparece en redes sociales con tierna postal. Luego de que anunciara que se convirtió en madre primeriza el último 10 de febrero por medio de su cuenta de Twitter, la intérprete de “Tu falta de querer” volvió a manifestarse para que su público sea espectador de los primeros días al cuidado de su pequeño.

Mon Laferte y su primer foto en redes junto a su bebé

Tal es así que la cantante chilena posteó una fotografía que la tiene a ella y su hijo de protagonistas. En la imagen aparece Mon recostada apenas sobre la cabeza de su retoño con el rostro cansado pero sonriente.

Mon Laferte menciona que ser mamá es muy demandante, pero le encanta. Foto: Instagram

Mon y su significativo mensaje tras convertirse en madre

La descripción de la publicación estuvo acompañada de un sentido y largo escrito que explicaba cómo se sentía tras haber dado a luz a su primer hijo y estar atravesando una laboriosa etapa.

“ Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, ¡pero es imposible! Él necesita a su mamá 24/7, así que esta soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, ¡pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! No sé cómo lo hacen algunas mamitas para verse arregladas. El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes”, decía el texto de su publicación en un inicio.

Además, Mon Laferte no pudo dejar de expresar lo complicado que es ser mamá, pero que pese a las dificultades, se encuentra muy feliz por estar junto a su bebé. “Con mi pareja lo estamos dando todo y aun así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, ¡pero definitivamente hermosa y soy la más feliz del planeta! ¡Soy mamá!”, manifestó la intérprete de “El diablo”.