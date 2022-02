Mauricio Ochmann tras revelar su rutina de skincare: “Me cuido, pero no peleo con la edad”

Mauricio Ochmann, actor mexicano y expareja de Aislin Derbez, continúa promocionando el filme Que despadre, el cual acaba de estrenarse en México. En la cinta, Ochmann interpreta a Pedro, un hombre de 40 que tiene un romance con una mujer a la que le dobla los años y que tiene la misma edad que su hija Aline. Sobre ello, el intérprete confesó que, en la vida real, al igual que su personaje, le gusta cuidarse.

Durante una entrevista con el TiempoX, el actor contó que a sus 44 años de edad es una persona que ve mucho por su cuidado personal y que, incluso, sigue religiosamente una rutina de cuidado de piel. “Me gusta hacer ejercicio, me gusta comer bien”, dijo en un inicio.

La rutina de skincare de Mauricio Ochmann

“Yo sí me pongo mi cremita hidratante en la noche, para que la piel como que amarre, y mi bloqueador en el día, para este tema de las manchas y tal, porque la dermatóloga me dice que es importante que uses tu bloqueador, por las manchitas”, confesó Ochmann a TiempoX.

“Entonces, sí me cuido, pero digamos que no tengo esa pelea con la edad”, agregó la expareja de Ayslin Derbez.

Mauricio Ochmann disfruta interpretar papeles de diversas edades

Ante la interrogante de cómo se ha sentido en esa lucha contra la edad, Mauricio respondió: “Yo estoy en una etapa de mi vida donde me puedo ir pa’rriba en mi edad o para abajo en la misma”.

“Todavía estoy en esa parte donde, si me necesitan más joven, me pintan las canas y tal o, si me necesitan más grande, me dejan mis canitas o me pintan más”, precisó

En lo que se viene para él sobre el plano laboral, Mauricio dio a conocer que a lo largo de este 2022 se estrenarán varios proyectos en los que tiene aparición, tanto del cine como de la TV. Estas producciones audiovisuales fueron filmadas antes de la pandemia por la COVID-19.