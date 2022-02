¿Quiénes fueron los amigos de Magaly Medina dentro de la farándula y por qué acabó la amistad?

Las críticas de Magaly Medina a la segunda pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez no solo le costó no ser la madrina del hijo de ambos, sino también su amistad con Jessica Newton. La organizadora del Miss Perú salió en defensa de su hija y el cantante y le pidió a su amiga que detenga los comentarios hacia la pareja, pero lo que más molestó a la presentadora de espectáculos es que la empresaria contara su plan de convertirse en madre junto al notario Alfredo Zambrano.

Luego de las declaraciones de la exreina de belleza, la figura de ATV decidió responder fuerte y claro a la que hasta ese momento consideraba su amiga, ya que en el último programa de Magaly TV, la firme del viernes 18 de febrero, la periodista dio por concluida su amistad con la empresaria. A propósito de sus amistades en la farándula, las cuales son pocas, repasemos quiénes fueron y por qué terminó su relación amical.

Jessica Newton

No solo bastó el comunicado de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco, donde contaron por qué no permitieron que la presentadora de espectáculos conozca a su futuro ahijado. Días después, Jessica Newton salió en defensa de los jóvenes padres y fue muy precisa con su mensaje a Magaly Medina mediante sus historias de Instagram.

En ese mismo día, por la noche, la periodista usó minutos de su programa para responder las palabras de la empresaria y, finalmente, terminar con su vínculo amical. “Yo soy frontal y las cosas que se hacen públicas, si estabas molesta ojalá me lo hubieras dicho en privado (...) A mí no me gustan las peleas de callejón, para eso me peleo con la Barboza, mucho menos con una señora tan glamorosa, a quien consideraba mi amiga, a quien debo decirle: ‘mamita, no me quieran tanto’, porque si así me quieres, como será cuando no”, mencionó entre risas.

Rodrigo González ‘Peluchín’

A pesar de que Magaly Medina ha preferido guardar silencio por su distanciamiento con el conductor de Amor y fuego, Rodrigo González se sinceró con su compañera Gigi Mitre y contó por qué ya no lo ven junto a la figura de ATV.

“A mí me ha pasado durante casi una década que era ataque tras ataque (...) Me decían: ' ¿Pero no es tu amiga? Entonces, ¿por qué se ha expresado así de ti? ¿por qué ha minimizado tu programa? ¿por qué dice que a ustedes no los ve nadie? ¿por qué dice que las primicias son solo de ella? ¿por qué pidió en ATV que no te contraten cuando se sabía que ibas a ingresar al mediodía? ¿No se supones que es tu amiga?’”, empezó ‘Peluchín’ con su diálogo.

En esa misma línea, el conductor de televisión resaltó que la amistad en televisión no es verdadera. “Pasando el tiempo también empecé a entender las cosas. Los amigos no dicen eso del trabajo de los otros amigos, no impiden que entres a canales de televisión porque se sienten amenazados. No tiran al suelo tu trabajo o el trabajo de sus compañeros”, enfatizó.

Ezio Oliva

Magaly Medina se conoció con Karen Schwarz en Latina TV y empezaron a tener una relación cordial e incluso Ezio Oliva se convirtió en mánager de la popular ‘Urraca’. Tras unos años, Rodrigo González, amigo de la periodista, se vio envuelto en denuncias con la exreina de belleza y la esposa del notario se refirió a los casos de Cathy Sáenz, Susana Umbert y la esposa del cantante.

De acuerdo con la conductora, ella nunca fue amiga de la presentadora de Yo soy. “Ahora me preguntaban en un vivo que hice en Instagram, pero si tú eras amigas de Karen (...) yo no era amiga de ella, trabajábamos juntas, éramos compañeras de trabajo, había una relación cordial. Hemos ido a comer juntas, a mí me invitaron, como su compañera de canal, me invitaron a su matrimonio en República Dominicana”, contó.

PUEDES VER: María Pía Copello y Samuel Dyer en renovación de votos de Magaly Medina y Alfredo Zambrano

Asimismo, expresó que siempre criticará a las personas por más amigo que sea. “No es que éramos íntimas (...) Además, si así lo fuéramos, si yo veo que algo está mal en una amiga mía que está en televisión lo digo porque tengo que ser imparcial no porque es mi amigo no los voy a tocar, no, es que hay que decirlo”, añadió y esta habría sido la razón por la que la familia Oliva Schwarz se terminó de alejar de la periodista.

María Pía Copello es una de las artistas del espectáculo nacional que es amiga de Magaly Medina. Foto: MaríaPía Copello/Instagram.

Amigos actuales de Magaly Medina que pertenecen a la farándula peruana

En la última edición de Magaly TV, la firme, la presentadora hizo mención que solo son pocos los amigos que tiene en la farándula, ya que acababa de poner fin su amistad con Jessica Newton. Entre sus amigas actuales que pertenecen a la farándula peruana están: María Pía Copello, quien la acompañó a Colombia cuando renovó sus votos de matrimonio con Alfredo Zambrano; Laura Spoya, quien desde México se comunica con la figura de televisión y hasta le contó que estaba embarazada de su segundo bebé. Por último, Daniela Darcourt, quien cantó junto al notario, sin embargo, la periodista reveló que no es amiga de la salsera y que en algún momento le sacará la mugre con sus críticas.