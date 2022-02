Laura Pausini sobre cantantes: “No soporto a los que ya no cantan sus primeras canciones”

El ícono de la música Laura Pausini, dueña de canciones como “Amores extraños” o “En cambio no”, descubrió su pasión por la música en su infancia al ver cantar a su padre Fabrizio Pausini en un piano bar en la ciudad de Faenza. Poco después se subió a un escenario y nunca más quiso bajarse.

“Era el día de mi octavo cumpleaños y fui con mi madre y mi hermana a cenar a ese local para celebrarlo cerca de él. Me preguntó qué quería de regalo y le dije: ‘Quiero tu micrófono’. Mi madre estaba en shock, siempre quiso que fuera farmacéutica” , reveló la italiana en una entrevista para El País.

Su primer gran logro fue ganar a los 19 años en el Festival San Remo con su tema “La solitudine” y a partir de ello su carrera no ha dejado de crecer al punto de convertirse en lograr que su primer disco en español (1994) logre ser el álbum de un artista extranjero más vendido en España. Y ahora, está a puertas de estrenar su película protagónica: Laura Pausini. Un placer conocerte; que llegará a Amazon Prime Video el 7 de abril.

Laura Pausini llegó con un elegante vestido oscuro a la edición 93 de la ceremonia de los Premios Oscar. Foto: Laura Pausini/Instagram

Laura Pausini está orgullosa de cantar sus primeros éxitos musicales en sus conciertos

Habló fuerte y claro. Cuando la reportera de El País le preguntó a Laura Pausini si se había cansado de cantar “La soledad” o “Se fue”, algunos de sus temas más antiguos, la cantante italiana ganadora cuatro veces del Grammy Latino aseguró que eso le era imposible.

“No soporto a los cantantes que te dicen que ya no cantan las primeras canciones. A mí lo que me aburre es la falsedad, que te digan qué linda, qué maravillosa eres… Esos cumplidos falsos ya no los soporto. Desde el principio canto mi vida. Marco fue mi primer novio y seguimos en contacto, me emociono con La soledad. Yo amo los recuerdos”, expresó.

Laura Pausini ama cantar en español y revela que no puede vivir sin cantar en español

Logró vender más de 70 millones de discos a nivel global. Laura Pausini enamoró a su público por sus temas románticos y versatilidad al cantar en varios idiomas, sin embargo, creó un vínculo especial con la música en español.

“Canto en italiano, inglés, portugués y francés. No puedo vivir sin cantar y sin hablar en español, sería como extrañar demasiado una parte de mí. Desde que conocí a los latinos me siento parte de esa cultura, y no quiero dejarla”, dijo en una entrevista con El Comercio.

“Canto en italiano, inglés, portugués y francés. No puedo vivir sin cantar y sin hablar en español", dijo Laura Pausini. Foto: difusión

Asimismo, reveló cómo es que escribe sus canciones y cómo elige los temas que cantará en español. “Escribo en italiano y después adapto los textos al español. Me gusta que lo que canto y escribo en mi idioma natal sea idéntico a lo que propongo cuando canto en español”, agregó.