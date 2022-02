Laura Bozzo se quebró al recodar sus inicios en TV durante entrevista con Andrés Hurtado

Laura Bozzo reapareció en televisión luego de su mediática disputa con la justicia mexicana y protagonizó una extensa conversación con Andrés Hurtado, quien llegó a la casa de la exconductora para tocar diversos temas de su vida pública y personal.

En dicha entrevista, que fue difundida el último sábado 19 de febrero, la controvertida figura se conmovió al ver una introducción del programa Porque hoy es sábado con Andrés que resumió su paso por las pantallas.

Laura Bozzo llora en entrevista

“Estoy muy emocionada porque... ay, me estás haciendo llorar , me han hecho tantas entrevistas. Me han hecho muchas entrevistas, pero en ninguna he visto algo así, estoy muy emocionada”, dijo Laura Bozzo al iniciar la conversación.

Andrés Hurtado comentó que Laura Bozzo visitaba los canales de televisión para poder tener una oportunidad. “Tocaba la puerta para ganarse el pan. Así se ponía su blazer y andaba con su fólder. Nos burlábamos de ella, lo peor es que iba 50 veces a tocar la puerta, qué insistente”, precisó.

Laura Bozzo revela que pensó en suicidarse

La famosa conductora Laura Bozzo se sinceró durante su entrevista con Andrés Hurtado y habló sobre diversos pasajes de su vida.

En la conversación, el presentador decidió hablar sobre el problema legal que ha atravesado recientemente por una presunta evasión de impuestos. La peruana confesó que incluso pensó en atentar contra su vida.