Laura Bozzo recordó las visitas de Andrés Hurtado cuando cumplía arresto domiciliario

Laura Bozzo recibió a Andrés Hurtado en su casa de México y le concedió una entrevista para su programa de Panamericana Televisión. La exconductora reapareció en las pantallas peruanas luego de mucho tiempo y recordó su trayectoria por los distintos canales que pisó.

En un momento de la charla, se refirió al arresto domiciliario que le impusieron en 2002, tras ser acusada de haber recibido 3 millones de dólares por parte de Vladimiro Montesinos durante la campaña de reelección de Alberto Fujimori, a finales de los años 90.

La recordada ‘Abogada de los pobres’ y el exhumorista hablaron de algunas anécdotas que vivieron años atrás. “La parte linda y tierna, en el arresto me iba casi todos los días a verte, no se permitía que nadie ingresara”, dijo el padre de Jossetty Hurtado.

“ Nos íbamos con Manolo Rojas, Alfredo Benavides ”, agregó el presentador de Porque hoy es sábado con Andrés.

La conductora peruana contó detalles de su vida privada en entrevista. Foto: captura/Panamericana TV

Laura Bozzo extraña el sabor del pollo a la brasa

Laura Bozzo dijo que durante su encierro solía comer pollo a la brasa junto con ellos. “Esos son los momentos en donde conoces a los amigos, porque había gente que decía: ‘Yo no la conozco, no tengo nada que ver con ella’”, añadió.

“¡Uy! el loco de Alfredo, me llevaron pollo a la brasa, me acuerdo . ¡Uy, qué rico! ¡Cómo extraño el pollo a la brasa!, me comería 20 pollos a la brasa. Iban todos los días a verme, por lo menos me divertía, la pasamos bien, era lindo la verdad, la pasamos hermoso”, expresó la peruana.

Laura Bozzo arrepentida por apoyar a Fujimori

Finalmente, hizo una reflexión sobre el tiempo que estuvo encerrada en su casa. “Nadie me va a devolver los tres años”, enfatizó.

En otro momento, confesó estar arrepentida de apoyar la campaña fujimorista. “Es una de las cosas que, puedo decir, más me arrepiento. Me duele en el alma haberme dejado llevar por ese glamour del poder, ¡qué feo!”, acotó.