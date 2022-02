Giuliana Rengifo contó por qué se peleó con Marisol: “La señora es un poco arrebatada”

Giuliana Rengifo conversó con Janet Barboza a través de redes sociales y contó sucesos nunca antes conocidos por los seguidores de ambas figuras públicas. Entre las declaraciones que dijo la cantante llamó mucho la atención el motivo de su alejamiento de su colega Marisol, con quien no tiene contacto tras mantener una relación con su exesposo.

Al parecer, la relación de las conocidas artistas se resquebrajó por completo desde que la popular ‘Faraona de la cumbia’ se separó de su pareja César Aguilar, quien, tiempo después, inició un romance con Giuliana Rengifo, en el año 2014.

Al ser consultada sobre el tema, la intérprete indicó: “En el tema profesional, (Marisol) es una capa, el Perú la adora, pero el tema personal, de verdad que, ay no, yo no soy su amiga, nada que ver”.

Asimismo, Giuliana Rengifo continuó: “Tengo una mala experiencia con ella a nivel personal (...) Yo la he gozado, para mí tiene mucho que desear para mal”. Luego, señaló que la disputa se debió a un problema por un hombre: “Fue un tema de pantalones, la señora se sintió celosa. Ella habló cosas negativas de mí y eso no me gustó. Desde ahí, decidí dejar las cosas ahí (...)”.

La artista aseveró sobre Marisol lo siguiente: “No puedes defender a un perro cuando sabes que te la hizo a ti, entre mujeres debemos cuidarnos. Lo primero que hacen es atacarte y la gente que no está informada se lleva un mal concepto”.

Cuando Rengifo fue cuestionada por Barboza sobre si volvió a contactarse con la ‘Faraona de la cumbia’, respondió: “Intente hacerlo, pero me dejó en visto y me bloqueó. Desde ese día, no hemos coincido en un escenario. No por mí, sino por la actitud de ella porque la señora es un poco arrebatada”.

Giuliana Rengifo criticó a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

La cantante Giuliana Rengifo habló sobre las nuevas relaciones que tienen Melissa Paredes y Rodrigo Cuba con sus nuevas parejas Anthony Aranda y Ale Venturo, respectivamente, luego de que se divorciaran.

Giuliana Rengifo opina sobre los nuevos amoríos de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Foto: composición/ Instagram/ La República

En ese sentido, la cantante aseguró: “Sí, (ella) súper superada y su ex también, ambos ya con pareja y hasta a la bebé (su hija) la involucran. Yo no haría eso, mis hijas nunca han conocido a nadie, pero fácil ellos deben tener otra mentalidad, porque su separación fue bastante escandalosa”.

Giuliana Rengifo responde a quienes la acusan de hablar de Alfredo Zambrano para promocionar canción nueva

En noviembre de 2021, Giuliana Rengifo no se quedó callada y respondió fuerte y claro a los usuarios que la criticaron por ir a diversos programas de televisión para hablar del notario Alfredo Zambrano, con quien aseguró haber mantenido una relación.

Giuliana Rengifo responde a críticas en Instagram. Foto: Giuliana Rengifo/ Instagram

La intérprete manifestó: “La canción es buena y mis seguidoras verdaderas, y las nuevas que se unen, lo saben. Gracias por estar atenta a mi vida”.