Gisela Valcárcel y Roberto Martínez en la despedida que protagonizaron en vivo: “Te quiero mucho”

Gisela Valcarcel es una de las mujeres con más trayectoria televisiva en el Perú, y es reconocida por su carácter y autenticidad frente a las cámaras. Su historia con Roberto Martínez es muy conocida por el público peruano y, aunque en el pasado fueron una de las parejas más queridas de nuestra farándula, hoy en día son buenos amigos.

Como se sabe, el romance de ambos personajes tuvo muchos altibajos. La boda fue muy celebrada por los televidentes, que siguieron el minuto a minuto en vivo, así como la ruptura de esta relación. El excapitán de Universitario de Deportes fue acusado de infidelidad luego de cumplir tres años de matrimonio, lo que le dio fin a este romance.

¿Cómo fue la estadía de Roberto Martínez en El gran show?

La participación del querido futbolista fue en abril del año 2010. La conductora de televisión anunció muy emocionada el ingreso de Roberto Martínez como uno de los participantes en su reality de baile. Esta noticia sorprendió a los televidentes, ya que él fue acusado de mantener un romance con la modelo Viviana Rivas Plata durante su matrimonio con Gisela Valcarcel.

El gran show fue el programa sabatino con más puntos en rating durante esos meses, debido a la presencia del deportista. Sus pasos de baile provocaban risas; sin embargo, las muestras de cariño entre él y la conductora generaban expectativas en los televidentes. Incluso, la rubia era llamada ‘la señora Martínez’.

Gisela Valcarsel se conmueve con las palabras de Roberto Martinez. Foto: América TV.

La despedida de Roberto Martínez

El fin de esta etapa llegó, y Gisela Valcárcel tuvo que despedirse de su exesposo en el programa. “Estoy agradecida con Dios y con la vida. Volver a verte a esta edad de mi vida y saber que eras el héroe que yo siempre había imaginado que eras”, fueron las emotivas palabras de la ‘Señito’.

PUEDE VER: Roberto Martínez se presentó en el nuevo reality de baile del programa de Andrés Hurtado

Roberto Martínez no fue ajeno a este momento y también le expresó lo que sentía, con una rosa blanca en la mano. “Te encontré una mujer muy cambiada, para bien, siempre lo he dicho. De verdad, espero que no sea la última vez (que nos veamos). Seguro nos encontraremos por ahí”. “Te quiero mucho”, fueron las palabras que enternecieron a todo el set.

En medio de la despedida, Gisela confesó: “Recuerdo que la última vez que nos vimos te dije ‘no quiero volver a verte, y guarda distancia si estás cerca de mí'. Ahora, todo ha cambiado, y quiero volver a verte”.