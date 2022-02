Elliot Page prepara un libro de memorias llamado Pageboy que verá la luz en el 2023

Sobre los primeros días de diciembre del 2020, Ellen Page, en ese entonces, comunicaba al mundo que a partir de ese momento se identificaba como una persona transgénero, y pidió a todos comenzar a ser llamado como Elliot Page. Fue ahí que el intérprete nominado al Óscar inició su camino para ser uno de los ejemplos para quienes atraviesan el mismo camino.

Por ello, el protagonista de The umbrella academy viene alistando un libro de sus memorias, en el que contará al mundo diversos pasajes de su vida que no se conocían. La publicación estaría lista para el año 2023 y también relatará lo complicado que fue su paso por el mundo de Hollywood durante su corta, pero agitada carrera.

Elliot Page prepara un libro de memorias llamado Pageboy

“El libro de memorias se adentra en la relación de Page con su cuerpo, sus experiencias como una de las personas trans más famosas del mundo y cubrirá temas como salud mental, abuso, amor, relaciones, sexo y el pozo negro que puede llegar a ser Hollywood”, indicó la editorial Flatiron Books.

Elliot Page discutió con Oprah sobre las dificultades que afronta la comunidad trans. Foto: Vanity Fair

Como se recuerda, en el año 2014, Elliot Paige declaró abiertamente su homosexualidad y, a partir de ese momento, se convirtió en un luchador de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. “Estoy aquí hoy porque soy homosexual. Y porque quizá pueda causar un efecto positivo”, precisó durante un congreso sobre derechos humanos.

El mensaje de Elliot Page en el que declaraba ser transgénero

Fue mediante sus redes sociales oficiales donde Elliot Page reveló que a partir de ese momento (diciembre del 2020) pasaba a ser una persona tránsgenero completando lo que llamó su ‘viaje’.

“Hola, amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot”, comienza Page en su escrito antes de continuar con la satisfacción que siente al poder hacer públicos sus sentimientos. “Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más próspero (me siento)”, señaló que aquel entonces.