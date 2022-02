Daniela Darcourt se pronuncia tras ser captada en reunión junto a Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt asistió a una reunión de amigos, donde coincidió con Yahaira Plasencia a quien abrazó al momento de saludarse, según se puede ver en un video compartido por Magaly TV, la firme durante su programa del viernes 18 de febrero. Tras las imágenes, la intérprete de “Señor mentira” se pronunció sobre el encuentro con su colega.

“Ella y yo compartimos un círculo social del mismo medio y en el momento en que nos tengamos que juntar, chévere, y si no, cada una por su lado como hasta ahora y todo bien” , reveló la cantante a El Popular.

Asimismo, la cantante se refirió a Magaly Medina luego de comentar su compartir con la popular ‘Yaha’. “¿Con ella todo bien? Sí, no, todo bien”, recalcó luego de que la figura de ATV calificara a los integrantes de la reunión como hipócritas. “Qué lindo, cómo me encanta, todos se juntaron, todos brindando, abrazándose, como si nunca rajaran, ese es Chollywood, el mundo de la hipocresía me encanta”, expresó.

Salsera recibe advertencia de Magaly Medina

La polémica protagonizada por Magaly Medina con Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez le ha costado su amistad con Jessica Newton; por eso, la conductora dijo tener pocas amigas en la farándula y recordó que no tiene amistad con Daniela Darcourt. “No es mi amiga, ah, así que cualquier día, Daniela, que yo te saque la mugre acá, no te me vengas...”, mencionó entre risas. “Ya lo hemos hecho, igualito me sigue hablando. La admiro, yo admiro a los artistas que tienen talento como ella. Admiro su voz increíble; siempre lo voy a decir. Creo que es una de las pocas artistas a las que yo admiro”, agregó.

Daniela Darcourt indignada con Ricardo Mendoza por ‘broma’ de agresión sexual

La salsera se presentó en el programa Amor y fuego, donde fue habló de las burlas de Ricardo Mendoza sobre la agresión sexual a una menor de edad. “Yo le he escrito por interno a Ricardo y a Jorge, porque son mis amigos y por el hecho que hayan cometido un error bastante fuerte, que se les haya ido de las manos, no van a dejar de ser mis amigos (...) Errores cometemos todos, esta vez se les fue de las manos (a Ricardo y Norka Gaspar), una situación completamente injustificable”, acotó.