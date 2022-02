Chris Soifer entrevista a Nigga y él revela que nunca dedicó la canción “Te quiero”

Chris Soifer y su compañera Mara Minor tienen un canal en la plataforma Youtube llamado “Así son ellas” y realizan notas variadas, es decir, contenido para todo tipo de público. La última semana, ambas aprovecharon la estadía del cantante panameño Nigga y le realizaron una entrevista en la que comentó sus proyectos musicales.

Nigga es un representante del género Romantic flow y tiene varias canciones famosas como: “Te quiero”, “Luna”, “Te amo tanto” y “En este mundo” . El domingo 30 de enero del 2022 realizó un concierto junto al reggaetonero Makano y ambos se mostraron contentos de regresar al Perú por la gran acogida que los esperó en el escenario.

Opinión de Nigga sobre su canción “Te quiero”

El artista estuvo cómodo en la locación de la entrevista y se animó a revelar varios detalles de su carrera artística. Una de las respuestas que llamó la atención de los cibernautas fue a cerca de la famosa canción “Te quiero”, con la que ganó un Grammy latino en el año 2008.

Cuando le preguntaron si se inspiraba en alguna persona para componer sus canciones, el cantante respondió: “Te quiero no es basada en nadie, pero es una canción que fue un éxito y todo el mundo piensa que Nigga se la compuso o se la dedicó a alguna novia. Es una canción ideológica que creé”.

Nigga revela que no ha dedicado la canción "Te quiero". Foto: Youtube.

Asimismo, Mara Minor le consultó si él se la había dedicado a alguien y el artista respondió que no. “Yo no la he dedicado. Sí me la han dedicado pero yo no a ellos” , comentó entre risas.

Por otro lado, afirmó que la mencionada canción fue escrita en tan solo una hora porque “no tenía tiempo”. “La hice en una hora por complacer a mi representante de entregar un tema para una producción musical”, dijo Nigga relatando la breve historia detrás de tan exitosa canción.

Artistas que Nigga admira

El productor sorprendió a las conductoras mencionando que sus artistas más admirados no eran reggaetoneros precisamente. “Siempre he admirado a Juan Luis Guerra. Uno de mis artistas favoritos de toda la vida es Chayanne”, comentó y agregó a Vicente Fernandez como uno más en su lista.

Por otro lado, también reconoció a sus compañeros del género y mencionó a artistas como J Balvin, Daddy Yankee y el duo Wisin y Yandel entre los artistas que más respeta.

Chayanne es uno de los artistas más admirados por otras figuras musicales. Foto: Instagram.

Artistas con los que colaboraría

Nigga está al tanto de los lanzamientos recientes y de los cantantes que se han sumado al género urbano, es por eso que considera a Sebastián Yatra como un buen símbolo musical para crear una colaboración.

“Es muy talentoso. Tiene un margen bucal muy interesante que a nivel de fórmula musical se podría hacer una fusión muy interesante”, fueron los elogios que tuvo Nigga hacia el cantante colombiano.