Cassandra Sánchez contó que pasó un susto con su bebé: “Me puse muy nerviosa”

A pesar de sus problemas con Magaly Medina, Cassandra Sánchez hace oídos sordos y se enfoca en el bienestar de su bebé junto con Deyvis Orosco. Luego de que se difundieran los motivos por los que la pareja está distanciada de la conductora, ellos prefieren retratar su día a día en redes sociales y compartir videos familiares.

Fue en este contexto en el que la empresaria contó a sus miles de seguidores que recientemente pasó un pequeño susto con su primogénito, hecho que la tuvo muy preocupada.

Cassandra Sánchez preocupada por su bebé

La prometida de Deyvis Orosco reveló que su pequeño tuvo una escaldadura o dermatitis en la piel producto del uso constante del pañal, una lesión muy frecuente en los bebés.

Sin embargo, Cassandra Sánchez explicó que su reciente experiencia con la maternidad la hizo encontrar una receta casera para aliviar las molestias de su pequeño.

“Hace unos días, Milan se escaldó y, como mamá primeriza, me puse un poco nerviosa (ok, muy nerviosa). Sin embargo, me comentaron que la maicena podía absorber rápidamente los líquidos del pañal haciendo que esté más cómodo. Quedé alucinada porque el cambio era notable”, escribió en su cuenta de Instagram.

¿Por qué Magaly Medina se distanció de Cassandra Sánchez y su bebé?

Cassandra Sánchez, Deyvis Orosco y Magaly Medina se encuentran envueltos en una mediática disputa luego de que la conductora despotricara contra el cumbiambero por proponerle matrimonio dos veces a su novia.

Según se difundió, Medina presentó un video que retrató los primeros minutos de Cassandra como madre, para lo cual no tenía el permiso de los involucrados.

Posteriormente, la presentadora dio su versión de los hechos. Según comentó en su programa de espectáculos, desistió de ser madrina del bebé de la pareja porque la dejaron en visto y no le permitieron conocer al recién nacido.

“Yo quiero decir que desde un primer momento quise verlo, escribí para verlo, pero me dejaron en visto, no entiendo por qué. Pero siendo la dama que soy yo no insisto, tendrán sus razones los papás”, precisó ante cámaras.