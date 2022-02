Café con aroma de mujer: Laura Londoño dio a luz a su segunda hija

Laura Londoño, protagonista de Café con aroma de mujer, enterneció a todos sus seguidores al anunciar que dio a luz a su segunda hija. Como se recuerda, la actriz colombiana vivió los primeros meses de su embarazo en medio de las grabaciones de la serie que se ha convertido en una de las favoritas en Netflix.

La artista, quien dio vida a la aguerrida ‘Gaviota’ en la telenovela, compartió en sus redes sociales la noticia con una emotiva publicación.

“Ahora sí, se acabaron las fotos glamurosas por un buen rato. Ahora se viene lo lindo”, escribió en la leyenda de su post de Instagram junto a una fotografía donde aparece con su bebé.

Publicación de Laura Londoño Foto: Instagram

¿Cómo descubrió Laura Londoño que estaba embarazada?

Laura Londoño recordó el momento en que descubrió su embarazo durante las grabaciones de Café con aroma de mujer.

“Me di cuenta un día de que la ropa de ‘Gaviota’ no me cerraba. Me sentía inflamada. No veía barriga, pero esa fue la primera señal. Además, durante el rodaje, tenía mucho sueño, quería hibernar y tenía hambre”, contó hace unos meses para Telemundo.

Además, en una entrevista con EFE, mencionó que su personaje le ayudó mucho para enfrentar este reto.

“Sí, terminé de grabar con tres meses de embarazo. ‘Gaviota’ me inspiró, pero solo esperaba que no le pasara como ella que tuvo que… Mejor no hago spoiler, ¿no?”, dijo entre risas la intérprete colombiana.

Laura Londoño emocionada por el éxito de Café con aroma de mujer

Además, la querida ‘Gaviota’ se mostró muy emocionada y agradecida con el público por la gran acogida que ha tenido la serie.

“Yo me siento muy feliz por mí, por supuesto, pero me siento muy feliz, sobre todo, por el equipo. Creo que en este proyecto teníamos un propósito muy claro, con un mismo objetivo y con muchas ganas de sacarlo adelante”, contó.