Belinda lanza “Mentiras cabrón” después de su ruptura con Christian Nodal

¡Nueva canción! La popular Belinda sorprendió a su público con un tema musical sobre el desamor en medio del fin de su compromiso con Christian Nodal. A menos de una semana de su ruptura, la intérprete de “Luz sin gravedad” lanzó “Mentiras cabrón”, un tema que publicó directamente en su canal de YouTube y sin colaboración con otros artistas. “No quiero un ‘man’ que se esté creyendo mejor que yo”, entona.

La letra se refiere a una mujer que está cansada de lidiar con el ego de su pareja, por tanto, le aclara que no hay pena de por medio tras un cierre: “Creíste cuando te fuiste / que sin ti yo no podía / que no te superaría / siempre iba a estar triste”. Aunque quizá solo sea una coincidencia, es cierto que la situación podría tener similitud con el reciente episodio de su vida.

“Mentiras cabrón”: ¿una respuesta a la canción de Nodal?

Hasta el momento, el video acumula más de 814.000 vistas en YouTube y algunos de los comentarios estuvieron vinculados con su retorno. “Ya necesitábamos música en solitario de la poderosísima princesa del pop Belinda”, escribe un usuario. “La princesa regresó por su trono”, señala otro fan. No faltaron; sin embargo, aquellos mensajes que aludieron a la separación: “Con dedicatoria. Eso, reina. Eres fuego” o “Ánimo. Ya llegará el correcto, sigue con tu música”.

“Qué lástima verte así / detrás de mí / mientras yo bailando y moviendo mi cintura / deja de insistir que yo quiero vivir y disfrutar / que la vida es una sola”, menciona la artista en una parte de la canción.

Belinda está dispuesta a formular una denuncia

Después de anunciar la separación con Nodal, la voz de “Muriendo lento” comenzó a sufrir un ciberataque por presuntamente ser una mujer interesada. Ella no tardó en emitir un comunicado para informar que está dispuesta a llegar a instancias legales.

“En los últimos días, personas públicas y medios han traspasado la barrera del respeto llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí”, expresó la cantante en su cuenta oficial de Instagram.

“Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera”, agregó.