Alexa Demie, actriz de Euphoria, cambia de ‘look’ y se luce con el cabello muy corto

Alexa Demie ha llamado mucho la atención por el papel que protagoniza en Euphoria. Miles de seguidores gustan de su actitud, apariencia, estilo para vestir y maquillarse. Uno de sus rasgos físicos predominantes es su larga cabellera oscura.

Sin embargo, los cambios de ‘look’ entre las figuras famosas son parte del día a día. María Pedraza, Cazzu y Karol G son algunas artistas que pasaron por una radical transformación estética y mejoraron su estilo. Alexa Demie se ha unido a todas ellas y demuestra cómo le ha quedado el cabello corto.

¿Cómo se ve Alexa Demie?

La actriz fue vista en las calles de Los Ángeles vestida de negro completamente, pero eso no fue lo que llamó la atención de sus seguidores, sino el cambio en su habitual cabellera larga: Alexa sorprendió a todos con el pelo más corto que nunca.

La artista no ha compartido su renovado corte a través de redes sociales debido a que no mantiene una comunicación fluida con sus seguidores. Sin embargo, algunos periodistas que se encontraban en la zona sí lograron fotografiarla y las cuentas de los fans no tardaron en repostear estas imágenes.

El radical cambio de 'look' de Alexa Demie. Foto: Twitter.

Alexa Demie comenta sobre la traumática escena en Euphoria

La actriz ha sorprendido a sus fanáticos en cada escena y siempre los deja con la intriga de saber qué pasara en el próximo capítulo con Maddy. El sexto episodio de la primera temporada fue uno de los más fuertes para el personaje, y Alexa se animó a comentar a cerca de sus secuencias.

“Fue una escena increíblemente difícil, no solo por el arma en mi cabeza, sino porque estaba coreografiada de una manera muy específica. Tuvimos que movernos con los movimientos de la cámara y estaba realmente fragmentado, por lo que nos tomó dos días filmar. Básicamente, era todo lo que hacíamos durante todo el día en esos días”, relató.