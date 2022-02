Zendaya: Tom Holland desmiente rumores sobre mudanza a Londres con la actriz

¡Poco a poco! Tom Holland habría sido claro al hablar sobre la supuesta compra y mudanza al sur de Londres con su pareja Zendaya. El actor, quien alcanzó la fama mundial por interpretar a Peter Parker en la nueva saga de Spiderman, aprovechó una reciente entrevista para dar sus comentarios sobre lo que se ha dicho hasta ahora del asunto.

Tom Holland y Zendaya: ¿vivirán juntos?

Tristemente para sus fanáticos, Tom Holland y Zendaya no estarían planeando añadir la convivencia a su relación. En una reciente visita al programa Live with Kelly and Ryan durante el viernes 18 de febrero, el actor negó rotundamente que haya adquirido una propiedad.

“Muchas personas me han llamado porque aparentemente compré una casa nueva en el sur de Londres. ¡Lo cual es completamente falso! No compré una casa nueva. Estoy como: ‘Wow, qué sorpresa, me pregunto cuándo recibiré las llaves’”, comentó sarcásticamente.

Además, el protagonista de Uncharted no tuvo filtros para hacer hincapié en cómo la prensa tergiversa la realidad. La celebridad dijo: “Uno de mis aspectos favoritos de mi trabajo es la manera en la que la prensa manipula la verdad. Luego vienen con los titulares más locos”.

¿Cómo empezó este rumor?

El medio que causó tanta polémica con la primicia sobre esta supuesta mudanza de Holland y Zendaya fue el portal The Mirror. Según este medio, una persona cercana a la pareja habría sido testigo de las supuestas coordinaciones para la mudanza y la compra de una propiedad al sur de Londres, exactamente en la ciudad en la que Tom creció.

De acuerdo a lo que dijo el supuesto entrevistado anónimo, el nuevo hogar de la pareja iba a ser una mansión valorizada en 4 millones de dólares. Otra precisión que sorprendió a los seguidores de estos famosos fue que iban a ser vecinos de otras celebridades, como Angelina Jolie, Mick Jagger, Tom Hardy y más.