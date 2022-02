Tula Rodríguez revive su época como vedette en El reventonazo: “Así saqué adelante a mi familia”

Tula Rodríguez recordó su etapa como vedette al lado de sus grandes amigos Mariella Zanetti, Manolo Rojas y Fernando Armas, en la más reciente edición de El reventonazo de verano. Este divertido sketch será emitido el sábado 19 de febrero a las 8.00 p.m. por la señal de América Televisión.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ahora conductora de En boca de todos confesó que este fue un momento muy especial para ella, ya que pudo revivir sus inicios en la TV. “Estuve con Manolo, Fernando y Mariella haciendo el sketch, recordando cuando era bailarina y vedette. Qué rico era cuando hacía comicidad”, expresó.

Tula Rodríguez aprovechó, además, para desearle todos los éxitos a las bailarinas de El reventonazo de verano. “Feliz porque estaban las bailarinas, con su ropa de baño... yo empecé así y a mucha honra. También me ponía mis tangas, mi hilo dental y con eso saque adelante a mi familia ”, refirió. “Me tomé foto con ellas”, añadió muy entusiasmada.

La Uchulú vuelve recargada

Otra de las grandes sorpresas con las que llega El reventonazo de verano es el regreso de La Uchulú. A pesar de que no estuvo presente en el primer programa del año, el querido personaje de Esaú Reategui regresará recargado para divertir a los televidentes.

En la secuencia de talleres de verano, también estará presente la salsera Daniela Darcourt, quien le enseñará canto a la La Uchulú.

Tula Rodríguez habla sobre perros de Deyvis Orosco en albergue

Tula Rodríguez le respondió a Deyvis Orosco después de que este confirmara que sus dos perritos se encuentran temporalmente en un albergue llamado Magic Dog.

“Siendo honestos, no es el común (de) las familias que tenemos mascotas -yo tengo dos adoptados-; si yo me mudo, voy con mis perros, si remodelo, también estoy con mis perros. No es el común denominador que los perros vivan aparte. Eso es el ruido, tú tienes una economía diferente, tienes quizás la facilidad de que tus perritos tengan otras condiciones” acotó la presentadora.