Stephanie Cayo se pronuncia luego de las críticas hacia su papel en la película de Netflix

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias fueron duramente criticados en redes sociales luego de publicar el trailer de la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, en la que ambos tienen el papel protagónico. A través de la plataforma Twitter, miles de usuarios dieron a conocer su incomodidad e hicieron tendencia el nombre de la actriz.

El aspecto que fue el blanco de quejas fue que la integrante de la familia Cayo no tiene rasgos andinos, ya que la cinta tiene como contexto principal la cuidad de Machu Picchu, Cusco.

¿Qué dijeron los usuarios en Twitter?

Miles de usuarios expresaron su incomodidad con la producción de Bruno Ascenzo y tuvieron diferentes puntos de vista.

“Perú, un país donde hay diversas razas, pero solo una es la privilegiada”, “Lo más irrealista de este tráiler es que fueron a Machu Picchu y no había más personas”, “Un Cusco sin cusqueños”, fueron algunos tuits.

Usuarios critican a Stephanie Cayo por su participación en "Hasta que nos volvamos a encontrar". Foto: Twitter.

¿Qué respondió Stephanie Cayo?

A través de su cuenta en Instagram, la cantante publicó un extracto de la película junto a una descripción en la que agradece a la producción de la película: Bruno Ascenzo, Netflix y Tondero.

En esta publicación, la bailarina hizo caso omiso a las críticas en Twitter y escribió: “Hasta que nos volvamos a encontrar… es una película romántica que te va a llenar el corazón. Muchas veces en la vida no somos conscientes de los regalos que nos llegan. Estamos tan llenos de estímulos que nos olvidamos de estar conectados a nosotros mismos y perdemos la perspectiva de lo que necesitamos ”, fue el inicio.

“Es lindo dar las gracias cada día para que no se nos olvide enfocar bien la cámara a lo que nos hace sentir bien. Esta Ariana me recordó que debo mirar más adentro que afuera de mí. Y que sea donde sea que vaya con mis dos maletas… el sabor de mi tierra me acompañará siempre. Gracias Bruno por escribirla, por dirigirla, a Tondero y Netflix por sacarla adelante y mostrarla al mundo. Ha sido una experiencia inolvidable”, finalizó.