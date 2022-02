Rafael Cardozo sobre la pedida de mano a Carol Reali: “Este año me caso”

Rafael Cardozo le pidió matrimonio a Carol Reali luego de 11 años de relación. La pareja es una de las más estables en la farándula peruana y a inicios de año decidió anunciar esta noticia a través de sus redes sociales. Esta alegró a todos sus seguidores, quienes ansiaban verlos casados hace mucho tiempo.

Además, el modelo se animó a comentar a cerca de su estadía en Esto es guerra y reveló qué cambios haría en el programa para que vuelva a tener la escancia de los primeros años al aire.

¿Ya hay fecha de matrimonio?

Durante una entrevista para La República, el exguerrero anunció que se encuentra feliz en esta etapa de su vida y mencionó que “demoró un poquito en entregar el anillo”, aunque destacó que lo hizo en un momento muy especial de su vida.

Asimismo, Rafael reveló que todavía no han conversado a cerca del día especial para ambos. “En cuanto a la fecha de la boda, todavía no tengo, pero espero que sea este año todavía. Este año me caso”, aseguró.

Excompetidores de Esto es guerra saludan a Rafael Cardozo y 'Cachaza' por su compromiso. Foto: Instagram

Planes de paternidad

Del mismo modo, el brasileño comentó que este sería el próximo paso luego de su matrimonio; sin embargo, todavía no han hablado del tema. Por otro lado, recordó que él ya tiene una hija, aunque afirmó que quiere formar una familia con Carol.

“Me caso y creo que ya viene ahí un peruanito”, dijo el modelo.

Carol Reali no dudó en lucir el anillo con el que Rafael Cardozo le propuso matrimonio. Foto: composición

No hay planes de regresar a EEG

El influencer también tuvo comentarios a cerca de esta nueva temporada y afirmó que el año pasado hubo “errores” en el programa. “El productor es muy inteligente y encontró lo que falta. El error para volver a traer a Esto es guerra a lo que era antes”, precisó.

“Ni todos los que están ahí tienen que estar, ni todos tienen que irse de Esto es guerra”, dijo Rafael sin nombrar a quienes se refería exactamente. “Muchos tienen que irse y tienen que traer a gente nueva”, sentenció.

Rafael Cardozo declara sobre su vida amorosa y su estadía en EEG. Foto: Mary Luz Aranda / URPI-LR

Además, reveló que le gustaría ver a Flavia Laos y a Austin Palao en Esto es guerra. “Darían buena competencia y buenos argumentos para mirar el programa.

Finalmente, el también conductor de radio mencionó que no regresaría y, si ese fuese el caso, “pediría que no estén algunas personas”. Aclaró que no se trataba de un tema personal, sino para que el programa tenga la esencia de antes. “Tengo un cariño por ese programa (...) por más que esté en otro canal, pero solo regresaría si hicieran algunos cambios”, concluyó.