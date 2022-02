Milena Zárate sobre la crisis entre Melissa Klug y Jesús Barco: “No están en la misma etapa”

Milena Zárate se sumó a los comentarios sobre la difícil situación que atraviesa el romance de Melissa Klug y Jesús Barco. De acuerdo a la colombiana, la empresaria y el deportista se encuentran en diferentes tiempos y habría cometido un error en convivir con el integrante del Sport Boys.

“Lo de ellos ha sido demasiado rápido, creo que fue en su afán de atraparlo por lo que es chibolo, qué sé yo... o quizá por el tema de que quieren estar juntos. Yo no lo haría (convivir rápido con la pareja), pero me parece bien (...) porque luego terminas casada y te das cuenta de que no son compatibles. Ellos no están en la misma etapa ni en los mismos tiempos” , contó para Trome.

Asimismo, recordó que fue ‘La blanca de Chucuito’ quien hizo público su relación con el futbolista. “Si la relación se hizo público fue por ella. Si tú no quieres que comenten de ti y que tu relación se mantenga en privacidad, entonces, no lo hagas público” , indicó.

Cantante se enfrenta a conductores de Amor y fuego por defender a su hermano

Rodrigo González y Gigi Mitre tildaron de mentirosa a la colombiana, ya que habría ocultado la llegada de su hermano a suelo peruano. Tras ello, los conductores de Amor y fuego discutieron en vivo con Milena Zárate, ya que decidió defender al popular ‘Parcero’. “Las acciones que pueda llegar a cometer mi hermano son de él, está bien grande, es mayor de edad”, refirió ante la sorpresa de los presentadores del programa.

Milena Zárate cuestiona los romances de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

La relación de Melissa Paredes con Anthony Aranda y Rodrigo Cuba con Ale Venturo no convencen del todo a la cantante, ya que dijo no les da mucho tiempo de duración a los mencionados romances. “Yo a lo mucho les doy hasta medio año porque escoba nueva barre bien y aunque ahora esté barriendo de lo más bonito, veremos qué pasa. Han terminado hace poco (octubre) y fue muy escandaloso todo lo que vivieron como para de un momento a otro estén oficializando. ¿Qué? ¿Amas a una persona en un mes?”, dijo para América espectáculos.