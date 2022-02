Mike Bahía sobre su matrimonio con Greeicy: “Nuestro hijo crecerá y nos acompañará”

Mike Bahía y Greeicy Rendón están a la espera del nacimiento de su primogénito, pero también se encuentran ultimando detalles de su gira Amantes tour, que empezará en marzo. El cantante asegura que será inolvidable el día en que llegue al altar junto a la actriz, ya que esperan que su hijo los acompañe en esta fecha importante.

“Tenía varias ideas, varios planes con respecto a este día (matrimonio)”, revela el intérprete de “Buscándote” para People en español. “Llegó el embarazo y me puso a correr un poco. No es que un anillo nos va a dar más seriedad, pero no quería que mientras creciera su barriga, creciera su confianza de que yo estaba más feliz estando a su lado. Ella se merece eso”, añadió.

Además, el colombiano reveló que esperará un tiempo a que su hijo crezca para contraer nupcias con Greeicy. “Nuestra historia ha pasado por momentos muy lindos. Nos estamos tomando el tiempo de que nuestro hijo crezca y nos acompañe en el matrimonio, y así mismo nos hemos tomado el tiempo en cada etapa de nuestra relación. Cuando nos conquistamos, nos tomamos el tiempo de ser novios, y así será. Ya nos escogimos. El amor es una decisión y hemos decidido construir algo bonito”.

Cantante reveló el nombre que le pondría a su bebé

Durante una conversación con el mexicano Jessie Cervantes, Mike Bahía reveló como le gustaría que se llame su bebé si algún día se convierte en padre e hizo referencia al significado del tatuaje que tiene en el cuello y en el que figura la palabra arena. “Quiero tener una hija y quiero se llame Arena. Quiero ser un papá responsable y quiero que todo lo que ella vea la haga sentir orgullosa de su papá”, detalló.

Greeicy y Mike Bahía. Foto: composición LR / Gerson Cardoso

Mike Bahía le propuso matrimonio a Greeicy tras 9 años de relación

El pasado 16 de octubre, Mike Bahía sorprendió a sus seguidores en Instagram con un video donde se puede ver la propuesta de matrimonio a Greeicy en pleno concierto de Alejandro Sanz. Los artistas se volvieron tendencia en redes sociales, ya que son una de las parejas más queridas en el género musical urbano. “Una persona muy especial me ha pedido que le prestara este escenario unos minutos, para hacer precisamente que este momento sea de los más especiales de tu vida”, dijo el español Alejandro Sanz a la colombiana.