Melcochita arremete contra Hablando huevadas: “Nunca serán como ‘Chato’ Barraza, Tulio Loza y yo”

Melcochita marcó distancia con el programa Hablando huevadas conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, quien está en el ojo de la tormenta luego de su ‘broma’ sobre la agresión sexual contra una menor de edad. Tras los últimos acontecimientos en torno al artista, Juan Pablo Villanueva se pronunció y arremetió contra los humoristas.

El actor cómico precisó que el formato de Hablando huevadas es un programa de risa fácil que muy pronto desaparecerá. “Creo que Hablando huevadas es una moda, algo del momento. Nunca serán como el ‘Chato’ Barraza, Tulio Loza y yo, que somos eternos. Nosotros estamos vigentes desde 1969 y de viejo me he hecho más popular. El único famoso es Dios”, reveló para el portal de Wapa.

Asimismo, Melcochita dijo estar seguro de que el programa de los youtubers no tendrá mucho tiempo de duración. “En estos momentos, tienen vigencia gracias a su público, pero no creo vayan a tener novedades después de un tiempo. Para eso hay que tener talento y eso no se estudia ni se aprende en la universidad. Con eso se nace” , aseveró.

Comediante no ha pensado en retirarse de los escenarios

Tras recuperarse de la COVID-19, el cantante a sus 85 años no ha pensado en retirarse de la comicidad y espera propuestas del exterior para seguir con su carrera artística. “No, yo vivo del cariño y el aplauso del público, de los que me reconocen como cómico y otros como sonero porque he cantado en todos los continentes. Espero seguir con vida, seguir haciendo reír al público y morirme en un escenario, no me veo retirándome y quedándome en casa, no va conmigo”.

Melcochita contrajo COVID-19 y necesitó de oxígeno tras complicaciones de salud. Foto: Instagram

Melcochita orgulloso de su hija Yessenia Villanueva

Con la difusión de un video en el que se ve a Yessenia Villanueva cantar en una playa para solventar sus gastos económicos, Melcochita dijo estar orgulloso de su hija. “Me da gusto que mi hija Yessenia esté trabajando, pues hace noticia por algo bueno, ella no estafa ni roba a nadie, no se mete en problemas. Además, trabajar en la calle no es malo, lo malo es no trabajar. Figuras como Manolo Rojas, Kike Suero han surgido de la calle y ahora son estrellas. Además, ella actualmente tiene su pareja y está saliendo adelante con su esfuerzo”, narró a Trome.