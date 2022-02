Magaly Medina a Deyvis y Cassandra: “Querían que sea madrina para que publicite sus cosas”

Magaly Medina respondió a Deyvis Orosco y a Cassandra Sánchez en la última edición de su programa. La conductora se mostró molesta al afirmar que se sintió engañada por el cantante de cumbia, quien le habría prometido tener la exclusiva del nacimiento de su hijo porque ella ya había sido elegida como la madrina.

La respuesta de Magaly Medina

La conductora de TV contó que se sorprendió al ver que América hoy difundió como primicia la foto del bebé . “La foto que mostraron en el programa de la Ethel, me la prometió a mí primero, pero yo no dije nada. Todos me decían ‘no es tu ahijado’, ‘no es tu compadre’ y yo de verdad dije: ‘Qué agotador, este chico (Deyvis Orosco), está acostumbrado a eso, siempre promete cosas”, expresó.

Confesó que se sintió utilizada por haber sido elegida como madrina y aclaró que ella no está “al servicio de nadie”. “Yo dije: ‘A mí me agarran de tonta’. ¿Para qué me quieren de madrina ? Para solamente dirigirme cuando ellos quieran que publicite sus cosas , y cuando no, debo quedarme calladita, así toda sumisa”, expresó.

“Yo no estoy al servicio de nadie, a mí nadie me compra con nada, ni con cariños, ni con palabras bonitas. Me han dicho que yo no sé encontrar los límites... Yo antes de ser amiga, soy periodista, tengo pocos amigos, los mejores felizmente, fuera de la farándula”, finalizó.

Llamó “encantador de serpientes” a Deyvis Orosco

Acusó de mentiroso a Deyvis Orosco por haber incumplido su promesa. “Después de eso (del baby shower) siempre era: ‘Magaly, tú vas a tener todo, vas a tener la primicia, te voy a dar todo’. Deyvis tiene esa verborrea, es un encantador de serpientes, siempre te está prometiendo y diciendo cosas”, dijo Magaly Medina.