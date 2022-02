Magaly Medina responde comunicado de Cassandra y Deyvis: “No me gustan las medias tintas”

Magaly Medina respondió fuerte y claro tras el comunicado de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco, donde aclaran por qué no le permitieron conocer a su primogénito. En la última edición de Magaly TV, la firme, del viernes 18 de febrero, la periodista recordó que el cantante le prometió la primicia del nacimiento de su hijo; sin embargo, apareció en el canal de su competencia.

La esposa de Alfredo Zambrano se refirió a la videollamada difundida en su programa que la hija de Jessica Newton menciona en su texto publicado en redes sociales. “Qué fácil era decir:’¿sabes qué? No me vayas a estar grabando porque si tú lo pones hoy día, me vas a crear problemas con mi contrato con Gisela. ¡Francamente! La cosa es así, no tratar de quedar bien conmigo para al día siguiente ir (al otro canal) a hacer su show”, comentó.

En esa misma línea, la presentadora de espectáculos aseguró que no le gusta las verdades a medias. “ A mí, de verdad, las medias tintas, las medidas verdades, no me gustan. Dicen que todas las historias tienen tres versiones: la mía, la tuya y la verdadera. En este caso espero que ustedes saquen la verdad de todo esto”, refirió.

Conductora no fue parte de la organización del baby shower de Cassandra Sánchez

La figura de televisión dejó en claro que tenía la propuesta de ser la madrina del hijo del cantante y la empresaria; sin embargo, la periodista contó que no fue parte de la organización del baby shower de la hija de Jessica Newton. “Ni siquiera tuve participación monetaria porque me olvidé de depositar la plata. Soy así, bastante volada. No tuve participación, más que mi presencia”, reveló.

Magaly Medina responde comentarios de Jessica Newton

Luego de que Jessica Newton saliera en defensa de su hija y Deyvis Orosco, Magaly Medina no se quedó callada ante los comentarios de la organizadora del Miss Perú. “Hay cosas que me gusta dejar zanjadas porque algunos han dicho que esto parece una pelea de callejón y ciertamente creo que no me gusta las peleas de callejones. (…) a mí no me gusta pelearme, mucho menos con una señora tan glamurosa como Jessica Newton, a quien yo consideraba mi amiga”, expresó. “Ahora tengo que decirle, mamita (Jessica Newton), no me quieras tanto porque si así me quieres, cómo será cuando no”, añadió.