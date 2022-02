Magaly Medina marca distancia con Jessica Newton: “Yo la consideraba mi amiga”

Magaly Medina salió a declarar durante su programa de espectáculos y respondió al comunicado que enviaron Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco. Además, habló respecto al reciente enfrentamiento que ha tenido con su “amiga” Jessica Newton.

El programa del viernes 18 de febrero inició con la popular ‘Urraca’ bailando la canción Señor Mentira. Es así que la conductora acotó que, debido a la polémica generada en estos días por Jessica Newton y su familia, la amistad que tenían ha terminado.

“Yo soy frontal y las cosas que se hacen públicas, si estabas molesta ojalá me lo hubieras dicho en privado (...) A mí no me gustan las peleas de callejón , para eso me peleo con la Barboza, mucho menos con una señora tan glamorosa, a quien yo consideraba mi amiga, a quien debo decirle ‘mamita, no me quieras tanto’, porque si así me quieres, como será cuando no”, comentó Magaly entre risas.

Magaly Medina habla de Jessica Newton

Magaly hizo uso de su programa para responder a las indirectas que le lanzó Jessica Newton en defensa de su hija y su yerno. Como parte de su monólogo, la periodista le pidió a la organizadora del Miss Perú que sea consecuente con lo que dice a través de sus redes sociales. Asimismo, añadió que muchas personas le advirtieron sobre mantener una relación amical con ella.

Magaly Medina sobre el babyshower de Cassandra Sánchez

La conductora se pronunció sobre el comunicado que emitieron Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco. Fue así que aclaró que ellos le pidieron ayuda con la organización del evento. Sin embargo, ella no tuvo ningún tipo de participación, solo su presencia.

“Ni siquiera participación monetaria porque me olvidé de depositar la plata. Soy así, bastante volada. No tuve participación, más que mi presencia”, manifestó.