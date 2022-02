Magaly Medina llama “encantador de serpientes” a Deyvis Orosco y lo acusa de mentiroso

Magaly Medina se pronunció sobre el comunicado de Deyvis Orosco y su pareja, Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton, en el que la acusan de haber expuesto su intimidad sin su consentimiento y de haber roto su confianza. La conductora decidió defenderse en su programa, donde contó su versión. En un momento, llamó “encantador de serpientes” al cantante de cumbia.

Según indicó Magaly Medina, el hijo de Johnny Orosco le prometió en varias ocasiones que ella iba a tener la exclusiva del nacimiento de su hijo, quien iba a ser su ahijado.

Contó que el cantante sabía que ella estaba grabando la videollamada y mostró pruebas de que incluso le pidió salir en su programa. Sin embargo, el artista jamás le aclaró que ya no podía aparecer con ella porque tenía un contrato con Gisela Valcárcel.

“Después de eso (del baby shower) siempre era: ‘Magaly, tú vas a tener todo, vas a tener la primicia, te voy a dar todo’. Deyvis tiene esa verborrea, es un encantador de serpientes , siempre te está prometiendo y diciendo cosas”, dijo Magaly Medina.

“Ya había firmado con Gisela, pero yo no sabía que también le había prometido la exclusiva. Me promete que me va a mandar una foto del bebé, pero nunca me envió”, agregó.

Le pidió decir las cosas claras

Luego, cuestionó la actitud de Deyvis Orosco. “Qué fácil era decir: ‘¿Sabes qué? No me vayas a estar grabando porque si tú lo pones hoy día, me vas a crear problemas con mi contrato con Gisela. ¡Francamente! La cosa es así, no que tratar de quedar bien conmigo para al día siguiente ir (a América hoy) a hacer su show’”, sostuvo.

Negó haber expuesto el rostro del bebé

Magaly Medina negó haber mostrado el rostro del bebé de Cassandra Sanchez y Deyvis Orosco, como ellos dejaron entrever en su comunicado. “Me emocionó ver la carita del bebé, pero no lo pasé, porque claro que sé mis límites, sin la autorización de sus padres no podía sacarlo . Entonces, ¿dónde está lo agresivo, lo indigno, lo insultante, dónde está el motivo para el llanto?”, expresó.